В "Нацкорпусе" высказали требования "Интеру": у руководства канала есть 6 часов

В "Национальном корпусе" возмущены тем, что "Интер" продолжает игнорировать их требования. В организации предупредили, что у руководства телеканала осталось 6 часов.

Об этом представители "Нацкорпуса" пишут на своей странице в Facebook.

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Мы не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее?

– говорится в сообщении.

Кроме того в организации отметили, что у "Интера" осталось 6 часов. А вот, что последует за этим отсчетом – в "Нацкорпусе" не сообщают.

Добавим, что одним из требований пикетчиков является снятие с вечернего эфира "Интера" к 9 мая пропагандистский, антиукраинский контент.

Напомним, с утра 9 мая активисты "Национального корпуса" под стенами "Интера" требуют лишить телеканал лицензии. Они сообщают, что пробудут там до вечера и, в случае игнорирования, "оставляют за собой право на любые адекватные действия в ответ".