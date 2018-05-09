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В "Нацкорпусе" высказали требования "Интеру": у руководства канала есть 6 часов

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В "Нацкорпусе" высказали требования "Интеру": у руководства канала есть 6 часов / 24 канал

В "Национальном корпусе" возмущены тем, что "Интер" продолжает игнорировать их требования. В организации предупредили, что у руководства телеканала осталось 6 часов.

Об этом представители "Нацкорпуса" пишут на своей странице в Facebook.

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Мы не прекращаем нашу акцию, это только начало! Следующий стикер прилетит руководству канала в лоб. Так же будет понятнее?
– говорится в сообщении.

Кроме того в организации отметили, что у "Интера" осталось 6 часов. А вот, что последует за этим отсчетом – в "Нацкорпусе" не сообщают.

Добавим, что одним из требований пикетчиков является снятие с вечернего эфира "Интера" к 9 мая пропагандистский, антиукраинский контент.

Напомним, с утра 9 мая активисты "Национального корпуса" под стенами "Интера" требуют лишить телеканал лицензии. Они сообщают, что пробудут там до вечера и, в случае игнорирования, "оставляют за собой право на любые адекватные действия в ответ".

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева 9 мая Скандал с Интером
Источник: 24 канал
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