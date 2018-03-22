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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В парламенте Нидерландов пытался повеситься мужчина: видео

174 Читати новину українською
парламент Нидерландов
парламент Нидерландов / Фото из открытых источников

В зале парламента Нидерландов в Гааге во время сессии пытался повеситься человек.

Об этом сообщает De Telgraaf.

Мужчина, который попытался покончить с жизнью, находился в общественной галерее парламента. Мужчина нервничал и ходил туда-сюда, после чего привязал веревку к перилам галереи и своей шее, затем прыгнул.

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По словам очевидцев, он пережил скачок. Мужчине помогали работники парламента и депутаты, осторожно его подняли. В парламент прибыла скорая и пострадавшего госпитализировали. О его состоянии пока сообщений нет.

На фото в соцсетях видно, что в здание парламента прибыла полиция.

Издание Nu.nl сообщает, что потерпевший является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.

О своем намерении перед инцидентом он написал в Facebook. "Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", – написал он.

Теги: Полиция Самоубийство Нидерланды
Источник: 24 Канал
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