В парламенті Нідерландів намагався повіситися чоловік: відео
У залі парламенту Нідерландів у Гаазі під час сесії намагався повіситись чоловік.
Про це повідомляє De Telgraaf.
Чоловік, який спробував покінчити з життям, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік був знервований і ходив туди-сюди, після чого прив’язав мотузку до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.
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За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали працівники парламенту і депутати, які обережно його підняли. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його стан наразі повідомлень немає.
На фото у соцмережах видно, що до будівлі парламенту прибула поліція.
Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.
Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", – написав він.