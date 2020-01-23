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      В Польше выросла нетерпимость к украинцам – Совет Европы

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      В Польше выросла нетерпимость к украинцам / prostir.ua

      В Польше растет нетерпимость, расизм и ксенофобия. Наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также евреи, цыгане, а в последнее время и украинцы.

      Об отношении поляков к другим народам сообщили в докладе Совета Европы.

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      Европейские эксперты отметили тенденцию по росту высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью,
      – говорится в докладе.

      В стране растет нетерпимость и ксенофобия. Европейские эксперты добавляют, что наиболее уязвимыми группами являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, ромы и все чаще – украинцы.

      В Совете Европы объяснили, что надо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти. А также отсутствия эффективного расследования и судебного преследования таких преступлений.

      В то же время комитет по Рамочной конвенции о защите нацменьшинств отметил Польшу за содействие интеграции ромов за 6 последних лет. Особенно заметны изменения в области образования. Однако власти Польши до сих пор не признали силезцев этническим меньшинством, а силезский язык региональным.

      Обратите внимание! По данным Нацбанка Польши, в стране работают более миллиона трудовых мигрантов. Из них – почти 900 тысяч украинцев.

      Что такое ксенофобия?
      Это резкое неприятие лицом или национальным сообществом чужой культуры, языка, поведения, манеры общения. На уровне государственной политики может проявляться как дискриминация по национально-культурным признакам.

      Что такое расизм?
      Это вера в превосходство одних рас или этносов над другими и предубеждение и дискриминация, связанные с такой верой.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Евросоюз Новости Украины евреи Расизм Новости Польши
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