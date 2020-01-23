У Польщі зросла нетерпимість до українців, – Рада Європи

Європейські експерти зафіксували зростання у Польщі нетерпимості, расизму та ксенофобії. Найбільш вразливою групою є мусульмани, а також євреї, роми, а останнім часом й українці.

Про ставлення поляків до інших народів повідомили у доповіді Ради Європи.

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Європейські експерти зауважили тенденцію зі зростання висловлювань на ґрунті ненависті та інцидентів, мотивованих ненавистю,

– йдеться у доповіді.

У країні зростає нетерпимість та ксенофобія. Експерти додають, що найвразливішими групами є мусульмани, а також єврейська меншина, роми та все частіше – українці.

У Раді Європи пояснили, що треба терміново розв’язати проблему непорозуміння, недовіри до влади. А також відсутності ефективного розслідування і судового переслідування таких злочинів.

Водночас комітет з Рамкової конвенції про захист нацменшин відзначив Польщу за сприяння інтеграції ромів за 6 останніх років. Особливо помітні зміни в галузі освіти. Однак влада Польщі досі не визнала сілезців етнічною меншиною, а сілезьку мову – регіональною.

Зверніть увагу! За даними Нацбанку Польщі у країні працюють понад мільйон трудових мігрантів. З них – майже 900 тисяч українців.

Що таке ксенофобія? Це різке несприйняття особою чи національною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування. На рівні державної політики може виявлятися як дискримінація за національно-культурними ознаками.

Що таке расизм? Це віра у вищість одних рас чи етносів над іншими та упередження й дискримінація, пов'язані з такою вірою.