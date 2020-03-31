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      В Португалии задержали силовиков, которых подозревают в убийстве украинца: что им грозит

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      Португальские силовики могли убить украинца в Лиссабоне / noticiasaominuto.com

      Полиция Португалии объявила о задержании трех офицеров полицейской иммиграционной службы. Их подозревают в убийстве 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона.

      Об этом говорится в опубликованном заявлении судебной полиции Португалии. Известно, что мужчинам по 42, 43 и 47 лет.

      Актуально Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители

      Что установило португальское следствие и кого наказано

      • Задержанные являются сотрудниками полицейской Службы по делам иностранцев и границ (SEF).
      • Украинец был убит в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона, 12 марта. Это произошло после того, как он якобы "устроил скандал".
      • SEF в заявлении подтвердила задержание трех своих сотрудников по подозрению в убийстве. В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского директората SEF отстранены от службы.
      • В случае доказательства их вины им грозит до 25 лет лишения свободы.
      • Министр внутренних дел Португалии заявил, что правительство приказало расследовать инцидент.

      Смерть украинца в Португалии: главное

      • По данным португальских журналистов, украинец прибыл из Турции. Сотрудники миграцинной службы Португалии подумали, что мужчина вернется обратно в Турцию, не приняв во внимание их замечания о запрете въезда в Португалию.
      • Поэтому его отвели в комнату медицинской помощи в аэропорту. Заметим, что в этом помещении нет камер наблюдения. В конце концов там украинца замучили и избили.
      • Били его до смерти, в частности, используя ноги, когда украинец противостоять уже не мог. Когда же погибшему стало плохо, они надели на него наручники и положили на живот.
      • После того, как украинец перенес приступ эпилепсии, его вместе с переводчиком отвезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, мужчина был в сознании и говорил. Впоследствии они вернулись в аэропорт. Здесь в комнате медицинской помощи и произошло убийство.
      • После этого инспекторы пытались скрыть факты и не вызывали полицию. Правоохранителям о смерти украинца сообщили только при вскрытии его тела, который проходил в Лиссабонском институте правовой медицины.

      Как отреагировала Украина?В украинском МИД отреагировали на убийство. Дипломаты обратились в Министерство иностранных дел Португалии вербальной нотой. Украинское посольство попросило помочь проведению объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования этого дела.

      Дипломаты также поддерживают постоянный контакт с родственниками умершего. Они готовы помочь, в том числе относительно репатриации его тела и оформления всех соответствующих документов. Также украинские диппредставители помогают родственникам в поисках адвоката. 

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Заробитчане Криминальные новости Жертвы Убийство Португалия
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