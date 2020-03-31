14:57
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Португалії затримали силовиків, яких підозрюють у вбивстві українця: що їм загрожує

      - Читать новость на русском
      Португальські силовики могли вбити українця в Лісабоні / noticiasaominuto.com

      Поліція Португалії оголосила про затримання трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби. Їх підозрюють у вбивстві 40-річного українця в аеропорту Лісабона.

      Про це мовиться в опублікованій заяві судової поліції Португалії. Відомо що чоловікам по 42, 43 і 47 років.

      Актуально Українець помер після побиття інспекторами в Португалії: за справу взялися правоохоронці

      Що встановило португальске слідство і кого покарано

      • Затримані є працівниками поліцейської Служби у справах іноземців та кордонів (SEF). 
      • Українця було вбито в приміщенні тимчасового монтажного центру в аеропорту Лісабона, 12 березня. Це сталося після того, як він нібито "влаштував скандал".
      • SEF у заяві підтвердила затримання трьох своїх співробітників за підозрою в убивстві. В результаті інциденту директор та заступник директора Лісабонського директорату SEF відсторонені від служби.
      • У разі доведення їхньої вини їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
      • Міністр внутрішніх справ Португалії заявив, що уряд наказав розслідувати інцидент.

      Смерть українця у Португалії: головне

      • За даними португальських журналістів, українець прибув із Туреччини. Співробітники міграційної служби Португалії подумали, що чоловік повернеться назад до Туреччини, не взявши до уваги їхнє зауваження щодо заборони в’їзду до Португалії.
      • Тому його відвели до кімнати медичної допомоги в аеропорту. Зауважимо, що в цьому приміщенні немає камер спостереження. Зрештою там українця замучили та побили.
      • Били його до смерті, зокрема, використовуючи ноги, коли українець протистояти вже не міг. Коли ж загиблому стало погано, вони одягли на нього наручники та поклали на живіт.
      • Після того, як українець переніс приступ епілепсії, його разом із перекладачем відвезли до лікарні. Згідно з медичним висновком, чоловік був свідомим і говорив. Згодом вони повернулися до аеропорту. Тут у кімнаті медичної допомоги і сталося вбивство.
      • Після цього інспектори намагалися приховати факти та не викликали поліцію. Правоохоронцям про смерть українця повідомили лише під час розтину його тіла, який проходив у Лісабонському інституті правової медицини.

      Як відреагувала Україна? В українському МЗС відреагували на вбивство. Дипломати звернулися до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою. Українське посольство попросило посприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування цієї справи.

      Дипломати також підтримують постійний контакт з родичами померлого. Вони готові допомогти, зокрема й щодо репатріації його тіла та оформлення всіх відповідних документів. Також українські диппредставники допомагають родичам у пошуках адвоката.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Заробітчани Кримінальні новини Жертви Вбивство Португалія
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:42 Отримав флешку і вирішив, що потрібно її оприлюднити: Лерос про плівки Єрмака
      Новини України 3031
      сьогодні , 13:30 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      Новини нерухомості 2606
      сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
      Традиції 85956
      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 150750
      сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      Традиції 92648
      сьогодні , 08:48 Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19
      Новини світу 4913
      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77393
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 31 березня: долар трохи подешевшав
      Новини України 3079
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 08:30 Карантин – час атаки на коронавірус: рекомендації від ВООЗ
      Павло Ковтонюк
      сьогодні , 07:20 Чи справді COVID-19 створили люди: міф та правда про лабораторну теорію
      Ярослав Голобородько
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук