У Португалії затримали силовиків, яких підозрюють у вбивстві українця: що їм загрожує

Поліція Португалії оголосила про затримання трьох офіцерів поліцейської імміграційної служби. Їх підозрюють у вбивстві 40-річного українця в аеропорту Лісабона.

Про це мовиться в опублікованій заяві судової поліції Португалії. Відомо що чоловікам по 42, 43 і 47 років.

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Затримані є працівниками поліцейської Служби у справах іноземців та кордонів (SEF).

Українця було вбито в приміщенні тимчасового монтажного центру в аеропорту Лісабона, 12 березня. Це сталося після того, як він нібито "влаштував скандал".

SEF у заяві підтвердила затримання трьох своїх співробітників за підозрою в убивстві. В результаті інциденту директор та заступник директора Лісабонського директорату SEF відсторонені від служби.

У разі доведення їхньої вини їм загрожує до 25 років позбавлення волі .

. Міністр внутрішніх справ Португалії заявив, що уряд наказав розслідувати інцидент.

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За даними португальських журналістів, українець прибув із Туреччини. Співробітники міграційної служби Португалії подумали, що чоловік повернеться назад до Туреччини, не взявши до уваги їхнє зауваження щодо заборони в’їзду до Португалії.

Тому його відвели до кімнати медичної допомоги в аеропорту. Зауважимо, що в цьому приміщенні немає камер спостереження. Зрештою там українця замучили та побили.

Били його до смерті, зокрема, використовуючи ноги, коли українець протистояти вже не міг. Коли ж загиблому стало погано, вони одягли на нього наручники та поклали на живіт.

Після того, як українець переніс приступ епілепсії, його разом із перекладачем відвезли до лікарні. Згідно з медичним висновком, чоловік був свідомим і говорив. Згодом вони повернулися до аеропорту. Тут у кімнаті медичної допомоги і сталося вбивство.

Після цього інспектори намагалися приховати факти та не викликали поліцію. Правоохоронцям про смерть українця повідомили лише під час розтину його тіла, який проходив у Лісабонському інституті правової медицини.

Як відреагувала Україна? В українському МЗС відреагували на вбивство. Дипломати звернулися до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою. Українське посольство попросило посприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування цієї справи.



Дипломати також підтримують постійний контакт з родичами померлого. Вони готові допомогти, зокрема й щодо репатріації його тіла та оформлення всіх відповідних документів. Також українські диппредставники допомагають родичам у пошуках адвоката.