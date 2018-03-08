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В розыск объявлены более 7 тысяч украинских неплательщиков алиментов

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Павел Петренко рассказал о действии закона об усилении ответственности за неуплату алиментов
Павел Петренко рассказал о действии закона об усилении ответственности за неуплату алиментов / Фото из открытых источников

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за месяц с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов в розыск были объявлены более 7 тысяч должников.

О этом министр рассказал в интервью "Сегодня".

Петренко также рассказал, что за месяц работники исполнительной службы Минюста вынесли почти 75 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Украины, 72 тысячи постановлений о запрете управлять автомобилем, более 70 тысяч запретов пользоваться оружием и охотиться.

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Кроме того, исполнители начинают использовать новый инструмент воздействия на должников – общественно полезные работы. На сегодня составлены почти 4,5 тысячи соответствующих протоколов.

"Однако эта статистика не является нашей целью. Главная задача – обеспечить уплату алиментов. С начала действия закона должниками выплачено более 225 миллионов гривен алиментов", – сказал министр.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон, который значительно ужесточил ответственность за неуплату алиментов.

Теги: Новости Украины Дети Законодательство Министерство юстиции Павел Петренко
Источник: 24 Канал
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