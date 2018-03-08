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В розшук оголошені понад 7 тисяч українських неплатників аліментів

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Павло Петренко розповів про дію закону про посилення відповідальності за несплату аліментів
Павло Петренко розповів про дію закону про посилення відповідальності за несплату аліментів / Фото з вільних мереж

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що за місяць з початку дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів в розшук були оголошені понад 7 тисяч боржників.

Про це міністр розповів в інтерв'ю "Сегодня".

Петренко також розповів, за місяць працівники виконавчої служби Мін'юсту винесли майже 75 тисяч постанов про обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 72 тисячі постанов про заборону керувати автомобілем, понад 70 тисяч заборон користуватися зброєю і полювати.

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Крім того, виконавці починають використовувати новий засіб впливу на боржників – суспільно корисні роботи. На сьогодні складено майже 4,5 тисячі відповідних протоколів.

"Однак ця статистика не є нашою метою. Головне завдання – забезпечити сплату аліментів. З початку дії закону боржниками сплачено понад 225 мільйонів гривень аліментів", – сказав міністр.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні набув чинності закон, який значно посилив відповідальність за несплату аліментів.

Теги: Новини України Діти Законодавство Павло Петренко Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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