В сети опубликовали результаты первых тестов чипсета Ryzen 3 2300X

Компания AMD в ближайшее время пополнит ассортимент процессоров Ryzen 2000 серии 4-ядерной моделью Ryzen 3 2300X. Этот CPU относится к семейству 12-нанометровых чипов Pinnacle Ridge (Zen+) и должен стать альтернативой APU Ryzen 3 2200G для тех, кто не нуждается в интегрированных графических ядрах.

Об этом сообщает ChipHell.

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AMD Ryzen 3 2300X оперирует четырьмя ядрами Zen + без поддержки многопоточности, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, а его штатный теплопакет равен 65 Вт. Номинальная частота новинки составляет 3,5 ГГц, а в boost-режиме наиболее нагруженное ядро может разгоняться до 4,2 ГГц (по другим данным, до 4 ГГц).

Характеристики нового процессора Ryzen 3 2300X

Китайский энтузиаст протестовал вышеописанный "камень" в популярном бенчмарке Cinebench R15, в котором ему удалось набрать 690 баллов, а также во встроенном тесте утилиты CPU-Z, где Ryzen 3 2300X немного обошел Core i7-7600K (4 ядра / 4 потока, 3, 8 / 4,2 ГГц). Во время тестирования процессор был разогнан до 4265 и 4315 МГц соответственно.

Результаты теста Ryzen 3 2300X в бенчмарке Cinebench R15

Процессор AMD Ryzen 3 2300X, как ожидается, появится на прилавках магазинов вместе с материнскими платами на базе среднеуровневого чипсета B450. Рекомендованная стоимость нового CPU будет находиться в районе 125 долларов (около 3 290 гривен), как и у его предшественника Ryzen 3 1300X.

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