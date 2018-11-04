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      В США умер джазовый трубач Рой Харгроув

      8 Читати новину українською
      Рой Харгроув
      Рой Харгроув / journal.jazz

      В возрасте 49 лет скончался известный джазовый трубач и обладатель двух премий "Грэмми" Рой Харгроув.

      Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителя музыканта.

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      Отмечается, что Харгроув умер в больнице Манхэттена из-за остановки сердца. Последние 13 лет у музыканта были проблемы с почками.

      Харгроув в начале 1990-х годов стал символом юношеского, обновленного джаза, а затем был признан одним из самых уважаемых музыкантов поколения.

      Кто такой Рой Харгроув?Родился в 1969 году в Техасе. В школе впервые проявились его "приверженность классическому языку джаза и творческая гибкость". Своим вдохновителем музыкант называл саксофониста Дэвида Ньюмана за его "импровизационную мастерство".

      Свой первый сольный альбом "Diamond in the Rough" Харгроув выпустил в 1990 году. В 1994 году он заключил контракт с группой The Verve, а в 1998 году выиграл свою первую премию "Грэмми" за лучший латинский джазовый альбом "Habana", записанный в составе группы Crisol, которую он основал. Вторую премию "Грэмми" в 2002 году музыканту принес альбом "Directions in Music: Live at Massey Hall".

      Харгроув также был лидером группы The RH Factor, с которой он сформировал собственный стиль, сочетающий джаз, хип-хоп и фанк 1970-х.

      Теги: Потери Новости США
      Источник: 24 Канал
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