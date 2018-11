В США умер джазовый трубач Рой Харгроув

В возрасте 49 лет скончался известный джазовый трубач и обладатель двух премий "Грэмми" Рой Харгроув.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на представителя музыканта.

Отмечается, что Харгроув умер в больнице Манхэттена из-за остановки сердца. Последние 13 лет у музыканта были проблемы с почками.

Харгроув в начале 1990-х годов стал символом юношеского, обновленного джаза, а затем был признан одним из самых уважаемых музыкантов поколения.

Кто такой Рой Харгроув?Родился в 1969 году в Техасе. В школе впервые проявились его "приверженность классическому языку джаза и творческая гибкость". Своим вдохновителем музыкант называл саксофониста Дэвида Ньюмана за его "импровизационную мастерство".



Свой первый сольный альбом "Diamond in the Rough" Харгроув выпустил в 1990 году. В 1994 году он заключил контракт с группой The Verve, а в 1998 году выиграл свою первую премию "Грэмми" за лучший латинский джазовый альбом "Habana", записанный в составе группы Crisol, которую он основал. Вторую премию "Грэмми" в 2002 году музыканту принес альбом "Directions in Music: Live at Massey Hall".



Харгроув также был лидером группы The RH Factor, с которой он сформировал собственный стиль, сочетающий джаз, хип-хоп и фанк 1970-х.