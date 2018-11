У США помер джазовий трубач Рой Харгроув

У віці 49 років помер відомий джазовий трубач і володар двох премій "Греммі" Рой Харгроув.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на представника музиканта.

Зазначається, що Харгроув помер у лікарні Манхеттена через зупинку серця. Останні 13 років у музиканта були проблеми з нирками.

Харгроув на початку 1990-х років став символом юнацького, оновленого джазу, а після цього був визнаний одним з найбільш шанованих музикантів покоління.

Хто такий Рой Харгроув?Народився у 1969 році в Техасі. У школі вперше проявилися його "прихильність до класичної мови джазу і творча гнучкість". Своїм натхненником музикант називав саксофоніста Девіда Ньюмана за його "імпровізаційну майстерність".



Свій перший сольний альбом "Diamond in the Rough" Харгроув випустив у 1990 році. У 1994 році він уклав контракт з групою The Verve, а в 1998 році виграв свою першу премію "Греммі" за кращий латинський джазовий альбом "Habana", записаний в складі групи Crisol, яку він заснував. Другу премію "Греммі" у 2002 році музикантові приніс альбом "Directions in Music: Live at Massey Hall".



Харгроув також був лідером групи The RH Factor, з якою він сформував власний стиль, що поєднує джаз, хіп-хоп і фанк 1970-х.