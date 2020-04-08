В "украинском Ухане" Монастырисках использованные костюмы и перчатки лежат под открытым небом

Городок Монастыриска на Тернопольщине считают эпицентром коронавируса не только в области, но и во всей Украине. Но, несмотря на это, использованные медиками костюмы и перчатки здесь просто выбросили на свалку, и сейчас они лежат под открытым небом.

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал телеграмм-канал Teza. На кадрах активистка говорит, что эти использованные медиками костюмы и перчатки выбросили на помойку возле больницы, а неподалеку дорожка, по которой дети ходят на озеро.

К теме Как перевозят больных коронавирусом и что потом делают со "скорыми"

Вот так у нас все под контролем. Вот так происходит утилизация и локализация вируса в Монастырисском районе. О каком контроле вы говорите? О чем вы отчитываетесь? Как это можно сказать, скажите,

– удивляется женщина.

Она добавляет, что главный врач местной больницы даже ее спрашивал, кто это набросал.

Как правильно утилизировать медицинские костюмы, перчатки и маски

По словам экоактивиста Сергея Антоненко, в украинском законодательстве нет такого понятия как медицинские отходы. Поэтому, объясняет он, в этом и заключается сложность, поскольку такие отходы трудно отнести к опасным, передает "Коло".

В то же время активист отмечает, любые медицинские отходы несут угрозу: не использованные лекарства или такие, у которых истек срок годности – химическую угрозу, а повязки (маски), шприцы – бактериологическую.

Маски, особенно одноразовые, нужно собирать в герметичную емкость и затем сжигать. Маски не поддаются, конечно, дальнейшей вторичной переработке. Что касается респираторов, то там есть сочетание нескольких материалов, и чтобы его переделать, нужно разбирать его отдельно, например, пластик, фильтры и тому подобное. А если разбирать, то это опасный контакт, поэтому делать этого не стоит. Поскольку это – все, что было в контакте с человеком во время какого-то заболевания, поэтому маски, перчатки и другие медицинские отходы следует сжечь,

– добавляет Антоненко.

По его словам, использованные маски, перчатки и костюмы в помойку выбрасывать не следует, ибо это несет угрозу.

Добавим, согласно рекомендациям Минздрава, использованные маски и перчатки следует выбрасывать в закрытый контейнер для отходов.

Обратите внимание Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски

Ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: кратко

По состоянию на утро 7 апреля в Тернопольской области подтвердили 168 случаев заболевания коронавирусом.

Подавляющее большинство больных – 113 – обнаружили в Монастырисском районе.

– обнаружили в Монастырисском районе. К сожалению, тут уже 3 человека умерли. В частности, 68-летний житель из того же Монастырисского района , один человек – из Козовского и еще один – из Залещицкого районов.

, один человек – из Козовского и еще один – из Залещицкого районов. Кроме того, заразились коронавирусом на Тернопольщине и 46 медиков. 35 (наибольшее число) из них – снова в Монастырисском районе.

В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Тернополе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили . Маршрутки возят на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

. Маршрутки возят на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти. В целом в Украине по состоянию на утро 6 апреля подтвердили 1 668 случаев COVID-19. К сожалению, 52 человека умерли из-за осложнений, вызванных болезнью. В то же время 35 пациентов выздоровели.

Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / Инфографика 24 Канала