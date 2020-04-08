18:55
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В "украинском Ухане" Монастырисках использованные костюмы и перчатки лежат под открытым небом

      - Читати новину українською
      Как утилизируют использованные перчатки и костюмы в "украинском Ухане" Монастыриске: резонансное видео / "Волинские новости"

      Городок Монастыриска на Тернопольщине считают эпицентром коронавируса не только в области, но и во всей Украине. Но, несмотря на это, использованные медиками костюмы и перчатки здесь просто выбросили на свалку, и сейчас они лежат под открытым небом.

      Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал телеграмм-канал Teza. На кадрах активистка говорит, что эти использованные медиками костюмы и перчатки выбросили на помойку возле больницы, а неподалеку дорожка, по которой дети ходят на озеро.

      К теме Как перевозят больных коронавирусом и что потом делают со "скорыми"

      Вот так у нас все под контролем. Вот так происходит утилизация и локализация вируса в Монастырисском районе. О каком контроле вы говорите? О чем вы отчитываетесь? Как это можно сказать, скажите,
      – удивляется женщина.

      Она добавляет, что главный врач местной больницы даже ее спрашивал, кто это набросал.

      Как правильно утилизировать медицинские костюмы, перчатки и маски

      По словам экоактивиста Сергея Антоненко, в украинском законодательстве нет такого понятия как медицинские отходы. Поэтому, объясняет он, в этом и заключается сложность, поскольку такие отходы трудно отнести к опасным, передает "Коло".

      В то же время активист отмечает, любые медицинские отходы несут угрозу: не использованные лекарства или такие, у которых истек срок годности – химическую угрозу, а повязки (маски), шприцы – бактериологическую.

      Маски, особенно одноразовые, нужно собирать в герметичную емкость и затем сжигать. Маски не поддаются, конечно, дальнейшей вторичной переработке. Что касается респираторов, то там есть сочетание нескольких материалов, и чтобы его переделать, нужно разбирать его отдельно, например, пластик, фильтры и тому подобное. А если разбирать, то это опасный контакт, поэтому делать этого не стоит. Поскольку это – все, что было в контакте с человеком во время какого-то заболевания, поэтому маски, перчатки и другие медицинские отходы следует сжечь,
      – добавляет Антоненко.

      По его словам, использованные маски, перчатки и костюмы в помойку выбрасывать не следует, ибо это несет угрозу.

      Добавим, согласно рекомендациям Минздрава, использованные маски и перчатки следует выбрасывать в закрытый контейнер для отходов.

      Обратите внимание Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски

      Ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: кратко

      • По состоянию на утро 7 апреля в Тернопольской области подтвердили 168 случаев заболевания коронавирусом.
      • Подавляющее большинство больных – 113 – обнаружили в Монастырисском районе.
      • К сожалению, тут уже 3 человека умерли. В частности, 68-летний житель из того же Монастырисского района, один человек – из Козовского и еще один – из Залещицкого районов.
      • Кроме того, заразились коронавирусом на Тернопольщине и 46 медиков. 35 (наибольшее число) из них – снова в Монастырисском районе.
      • В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Тернополе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки возят на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
      • В целом в Украине по состоянию на утро 6 апреля подтвердили 1 668 случаев COVID-19. К сожалению, 52 человека умерли из-за осложнений, вызванных болезнью. В то же время 35 пациентов выздоровели.

      Сколько времени живет коронавирус на разных поверхностях / Инфографика 24 Канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Медицина Скандал Тернополь
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      Новини нерухомості 3953
      сегодня , 13:08 Где установлены блокпосты по Украине: инфографика
      Новини України 6012
      сегодня , 14:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
      Інтернет 18935
      сегодня , 14:05 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 172711
      сегодня , 15:51 Сожжение за коронавирус: жители Первотравенска угрожают организации "Новое поколение"
      Новини України 2855
      сегодня , 17:09 Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями
      Новини України 2618
      сегодня , 12:18 Поляков выдвинул условия, при которых отзовет часть поправок в "антиколомойский" законопроект
      Новини України 3003
      сегодня , 18:01 Экзотическая крупа киноа: как ее варить и с чем есть
      Food and Drinks 16604
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 18:47 Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, вспышка в Першотравенске
      Соломія Ніколайчук