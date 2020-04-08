В "українському Ухані" Монастириськах використані костюми та рукавиці лежать просто неба: відео

Містечко Монастириська на Тернопільщині вважають епіцентром коронавірусу не лише в області, а й у всій Україні. Але, попри це, використані медиками костюми та рукавиці тут просто викинули на звалище, і зараз вони лежать просто неба.

Про це свідчить відео, яке опублікував телеграм-канал Teza. На кадрах активістка говорить, що ці використані медиками костюми та рукавиці викинули на смітник біля лікарні, а неподалік доріжки, якою діти ходять на озеро.

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Ось так у нас усе – під контролем. Ось так відбувається утилізація та локалізація вірусу у Монастириському районі. Про який контроль ви кажете? Що ви звітуєте? Як це можна назвати, скажіть,

– дивується жінка.

Вона додає, що головний лікар місцевої лікарні навіть її запитував, хто це накидав.

Як правильно утилізувати медичні костюми, рукавиці та маски

За словами екоактивіста Сергія Антоненка, в українському законодавстві немає такого поняття як медичні відходи. Тому, пояснює він, в цьому й полягає складність, оскільки такі відходи важко віднести до небезпечних, передає "Коло".

Водночас активіст наголошує, будь-які медичні відходи несуть загрозу: не використані ліки або такі, в яких закінчився термін придатності – хімічну загрозу, а пов’язки (маски), шприци – бактеріологічну.

Маски, особливо одноразові, потрібно збирати у герметичну ємність і потім спалювати. Маски не піддаються, звісно, подальшій вторинній переробці. Щодо респіраторів, то там є поєднання кількох матеріалів, і щоб його повторно переробити, потрібно розбирати його окремо, наприклад, пластик, фільтри тощо. А якщо розбирати, то це небезпечний контакт, тому робити цього не варто. Оскільки це – все, що було в контакті з людиною під час якогось захворювання, то маски, рукавички та інші медичні відходи слід спалити,

– додає Антоненко.

За його словами, використані маски, рукавиці та костюми у смітник викидати не слід, бо це несе загрозу.

Додамо, згідно з рекомендаціями МОЗ, використані маски та рукавиці слід викидати в закритий контейнер для відходів.

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Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: коротко

Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області підтвердили 168 випадків захворювання на коронавірус.

Переважну більшість хворих – 113 – виявили у Монастириському районі.

– виявили у Монастириському районі. На жаль, тут уже 3 людини померли. Зокрема, 68-річний мешканець все з того ж Монастириського району , одна людина – з Козівського та ще одна – з Заліщицького районів.

, одна людина – з Козівського та ще одна – з Заліщицького районів. Крім того, заразилися коронавірусом на Тернопільщині й 46 медиків. 35 (найбільше число) із них – знову у Монастириському районі.

У межах заходів боротьби з коронавірусом у Тернополі запровадили масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возять на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

Маршрутки возять на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади. Загалом в Україні станом на ранок 6 квітня підтвердили 1668 випадків COVID-19. На жаль, 52 людини померли через ускладнення, спричинені хворобою. Водночас 35 пацієнтів одужали.



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