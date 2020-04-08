В "українському Ухані" Монастириськах використані костюми та рукавиці лежать просто неба: відео
Містечко Монастириська на Тернопільщині вважають епіцентром коронавірусу не лише в області, а й у всій Україні. Але, попри це, використані медиками костюми та рукавиці тут просто викинули на звалище, і зараз вони лежать просто неба.
Про це свідчить відео, яке опублікував телеграм-канал Teza. На кадрах активістка говорить, що ці використані медиками костюми та рукавиці викинули на смітник біля лікарні, а неподалік доріжки, якою діти ходять на озеро.
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Ось так у нас усе – під контролем. Ось так відбувається утилізація та локалізація вірусу у Монастириському районі. Про який контроль ви кажете? Що ви звітуєте? Як це можна назвати, скажіть,
– дивується жінка.
Вона додає, що головний лікар місцевої лікарні навіть її запитував, хто це накидав.
Як правильно утилізувати медичні костюми, рукавиці та маски
За словами екоактивіста Сергія Антоненка, в українському законодавстві немає такого поняття як медичні відходи. Тому, пояснює він, в цьому й полягає складність, оскільки такі відходи важко віднести до небезпечних, передає "Коло".
Водночас активіст наголошує, будь-які медичні відходи несуть загрозу: не використані ліки або такі, в яких закінчився термін придатності – хімічну загрозу, а пов’язки (маски), шприци – бактеріологічну.
Маски, особливо одноразові, потрібно збирати у герметичну ємність і потім спалювати. Маски не піддаються, звісно, подальшій вторинній переробці. Щодо респіраторів, то там є поєднання кількох матеріалів, і щоб його повторно переробити, потрібно розбирати його окремо, наприклад, пластик, фільтри тощо. А якщо розбирати, то це небезпечний контакт, тому робити цього не варто. Оскільки це – все, що було в контакті з людиною під час якогось захворювання, то маски, рукавички та інші медичні відходи слід спалити,
– додає Антоненко.
За його словами, використані маски, рукавиці та костюми у смітник викидати не слід, бо це несе загрозу.
Додамо, згідно з рекомендаціями МОЗ, використані маски та рукавиці слід викидати в закритий контейнер для відходів.
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Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: коротко
- Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області підтвердили 168 випадків захворювання на коронавірус.
- Переважну більшість хворих – 113 – виявили у Монастириському районі.
- На жаль, тут уже 3 людини померли. Зокрема, 68-річний мешканець все з того ж Монастириського району, одна людина – з Козівського та ще одна – з Заліщицького районів.
- Крім того, заразилися коронавірусом на Тернопільщині й 46 медиків. 35 (найбільше число) із них – знову у Монастириському районі.
- У межах заходів боротьби з коронавірусом у Тернополі запровадили масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возять на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
- Загалом в Україні станом на ранок 6 квітня підтвердили 1668 випадків COVID-19. На жаль, 52 людини померли через ускладнення, спричинені хворобою. Водночас 35 пацієнтів одужали.
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 Каналу
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