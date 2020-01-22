В Виннице сожитель матери изнасиловал 6-летнюю девочку
Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка.
В Виннице в полицию обратилась мать 6-летней девочки. Она сообщила о том, что ее сожитель вступил в половые отношения с ее дочерью.
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Сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, а девочка госпитализирована.
Следственный отдел открыл уголовное производство по признакам изнасилования. Такое преступление наказывается заключением от 10 до 15 лет.
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