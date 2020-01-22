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      В Виннице сожитель матери изнасиловал 6-летнюю девочку

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      Сожитель матери изнасиловал ее дочь / exclusivenews.ge

      Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка.

      В Виннице в полицию обратилась мать 6-летней девочки. Она сообщила о том, что ее сожитель вступил в половые отношения с ее дочерью.

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      Сотрудники полиции задержали 36-летнего мужчину, а девочка госпитализирована.

      Следственный отдел открыл уголовное производство по признакам изнасилования. Такое преступление наказывается заключением от 10 до 15 лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминал Изнасилование Винница
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