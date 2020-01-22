У Вінниці співмешканець матері зґвалтував 6-річну дівчинку

Правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини.

У Вінниці до поліції звернулась мати 6-річної дівчинки. Вона повідомила про те, що її співмешканець вступив у статеві відносини з її донькою.

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Співробітники поліції затримали 36-річного чоловіка, а дівчинка госпіталізована.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за ознаками зґвалтування. Такий злочин карається ув’язненням від 10 до 15 років.