В Житомире вооруженные мужчины напали на инкассаторов: есть раненый

Группа мужчин в масках посреди бела дня в центре Житомира пыталась ограбить инкассаторов, которые в это время забирали выручку из магазина. Один из инкассаторов получил ранение.

Когда инкассатор выходил из магазина, к ним подъехала машина. Из нее выскочили вооруженные мужчины и напали на правоохранителя.

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Пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила, что возникла стрельба, в результате чего полицейский получил ранение в ногу.

Он успел забросить сумку с деньгами в специальный автомобиль, таким образом обезопасив средства. Сейчас предварительная правовая квалификация происшествия – разбойное нападение с применением огнестрельного оружия,

– отчиталась Ващенко.

Чтобы поймать злоумышленников на Житомирщине и в соседних областях объявили план "Сирена". Известно, что сбежали нападавшие на Daewoo Lanos.

Фотоотчет с места происшествия / Фото: Нацполиция