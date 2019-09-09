В Житомире вооруженные мужчины напали на инкассаторов: есть раненый
Группа мужчин в масках посреди бела дня в центре Житомира пыталась ограбить инкассаторов, которые в это время забирали выручку из магазина. Один из инкассаторов получил ранение.
Когда инкассатор выходил из магазина, к ним подъехала машина. Из нее выскочили вооруженные мужчины и напали на правоохранителя.
Читайте также: В Киеве произошла стрельба между водителями: фото
Пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила, что возникла стрельба, в результате чего полицейский получил ранение в ногу.
Он успел забросить сумку с деньгами в специальный автомобиль, таким образом обезопасив средства. Сейчас предварительная правовая квалификация происшествия – разбойное нападение с применением огнестрельного оружия,
– отчиталась Ващенко.
Чтобы поймать злоумышленников на Житомирщине и в соседних областях объявили план "Сирена". Известно, что сбежали нападавшие на Daewoo Lanos.
Фотоотчет с места происшествия / Фото: Нацполиция