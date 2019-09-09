15:29
9 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЫБОРЫ В МОСКВЕ

      В Житомире вооруженные мужчины напали на инкассаторов: есть раненый

      89 Читати новину українською

      Группа мужчин в масках посреди бела дня в центре Житомира пыталась ограбить инкассаторов, которые в это время забирали выручку из магазина. Один из инкассаторов получил ранение.

      Когда инкассатор выходил из магазина, к ним подъехала машина. Из нее выскочили вооруженные мужчины и напали на правоохранителя.

      Читайте также: В Киеве произошла стрельба между водителями: фото

      Пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила, что возникла стрельба, в результате чего полицейский получил ранение в ногу.

      Он успел забросить сумку с деньгами в специальный автомобиль, таким образом обезопасив средства. Сейчас предварительная правовая квалификация происшествия – разбойное нападение с применением огнестрельного оружия,
      – отчиталась Ващенко.

      Чтобы поймать злоумышленников на Житомирщине и в соседних областях объявили план "Сирена". Известно, что сбежали нападавшие на Daewoo Lanos.

      Фотоотчет с места происшествия / Фото: Нацполиция

      blog_ava
      Картинки-поздравления с днем рождения: лучшая подборка
      сегодня
      9494
      Теги: Новости Украины Полиция Стрельба
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      сегодня , 15:00 Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?
      Артем Овдієнко 117
      Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      сегодня , 13:56 Незаконне будівництво в Києві: які будівлі визнали нелегальними
      Тетяна Мартинюк 299
      Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      сегодня , 08:30 Как выбрать стиральную машину: важные советы на что надо обращать внимание
      432
      Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      сегодня , 12:00 Обмен пленными показал, кто в этой истории агрессор, а кто жертва
      Блог Медіа 6240
      Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      сегодня , 12:00 Що спільного між війною в Україні та Другою світовою
      Леонід Остальцев 405
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук