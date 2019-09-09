У Житомирі озброєні чоловіки напали на інкасаторів: є поранений

Група чоловіків у масках посеред білого дня у центрі Житомира намагалась пограбувати інкасаторів, які у цей час забирали виручку з магазину. Один з інкасаторів отримав поранення.

Коли інкасатор виходив з магазину, до них під’їхала машина. З неї вискочили озброєні чоловіки та напали на правоохоронця.

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Речниця Нацполіції Житомирщини Алла Ващенко повідомила, що виникла стрілянина, унаслідок чого поліцейський отримав поранення у ногу.

Він встиг закинути сумку із грошима до спеціального автомобіля, таким чином убезпечивши кошти. Наразі попередня правова кваліфікація події – розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї,

– відзвітувала Ващенко.

Аби впіймати зловмисників на Житомирщині та сусідніх областях оголосили план "Сирена". Відомо, що втекли нападники на Daewoo Lanos.

Фотозвіт з місця події / Фото: Нацполіція