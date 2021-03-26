Большая часть стран Европы, похоже, сделают хотя бы одну прививку большинства граждан уже в этом году. Далее читайте на украинском.

Швидкість вакцинації в Україні та Європі: порівнюємо

Щотижня я відстежую швидкість кампаній з вакцинації у різних країнах. Нижче три графіки, які ілюструють ситуацію на сьогодні, після 4 тижнів вакцинації в Україні.

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1. Швидкість імунізації на 29-й день у кожній країні Європи. 29-й – це день, на якому зараз Україна. Для більшості країн від був уже давно. Для кількох ще не настав (Молдови, наприклад). Це щоб порівнювати на однакових етапах кампанії. Як бачимо, у цей день Росія і Болгарія вакцинували повільніше за нас. Всі інші – швидше.



Швидкість вакцинації на 29 день кампанії / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

2. Швидкість імунізації станом на 24 березня. Цей показник важливіший, бо він про те, як ми відстаємо від інших. І чи є шанс наздоганяти Європу. Тут в нас все геть погано. Навіть Молдова вакцинує швидше. Албанія – взагалі ракета порівняно з нами.



Швидкість вакцинації станом на 24 березня /​ Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

3. Скільки треба місяців, щоб при поточній швидкості провакцинувати хоча би 60% людей хоча би одною дозою. Поки що цей показник для нас умовний, бо ми знаходимося на старті кампанії і ще не набрали "крейсерську швидкість". За тиждень-два, однак, коли розгорнуть пункти вакцинації і почнуть вакцинувати більше груп, цього вибачення уже не буде.



Скільки потрібно часу, щоб вакцинувати 60% населення / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

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Але те, що наздоженемо, виглядає нереально. Більшість країн Європи, схоже, зроблять хоча би одне щеплення більшості громадян уже в цьому році. Навіть якщо ми збільшимо швидкість удвічі-втричі, ми їх навіть близько не наздоганяємо.