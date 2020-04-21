Ваши отношения близкие или созависимые? Проверьте за 3 минуты

Люди стремятся к счастливым отношениям. В своих мыслях, планах и мечтах видят счастливую семью, как с картинок, но когда дело доходит до построения такой связи, все оказывается "как-то не так".

Близость с партнером и зависимость от него – совершенно разные вещи. Но люди в отношениях часто путают их, сами того не осознавая. Как считаете, в каких отношениях вы – близких или созависимых?

Разберемся вместе с опытным гештальт-терапевтом и основателем Академии практической психологии Игорем Погодиным.

Сначала вам хорошо вместе. Вы узнаете друг друга, вам интересно. Но со временем этот энтузиазм исчезает.

Появляются негативные эмоции и чувства к близкому человеку. Здесь и возникает вопрос: а действительно ли вы близки друг к другу? Или это созависимые отношения?

Давайте разберемся поэтапно:

Близость – это свобода

Возможность отдалиться от человека, когда вам это нужно, и не чувствовать вину или дискомфорт. При этом свободу должны ощущать оба партнера.



Вместе вам также хорошо. Вы чувствуете друг друга и понимаете. Это вопрос ежедневного выбора. Выбираете ли вы любить своего мужа или свою жену, просыпаясь утром. Выбираете ли провести очередной день с этим человеком и чувствовать себя счастливо.



Человек не в силах заставлять себя сохранять близкие отношения. Это не может быть вынуждено. И чем больше усилий вы прилагаете, тем быстрее разрушаете эти отношения.



В созависимых отношениях люди сковывают себя и друг друга. Быть рядом – это обязанность, а не выбор. Погрузившись в себя и свои ощущения, это можно определить.

Близость – это внимательность

Ежедневное познание партнера и себя с новой стороны. Вы внимательны и чувствительны в каждом контакте, каждом диалоге. Открываете новые эмоции, реакции, привычки. Вы сегодня видите в этом человеке то, чего не замечали вчера.



При этом вы сами меняетесь. Замечаете эти изменения в себе и получаете от этого удовольствие.



В созависимых отношениях время будто замирает для вас. Ваш партнер, как и 5 лет назад любит свежесваренный кофе по утрам. А вам, как и тогда, не очень нравится его готовить. Но вы об этом, конечно, предпочитаете пожаловаться лучшей подруге.

Близость – это совместный рост

Если вы поступательно развиваетесь, а партнер уверенно деградирует, эти отношения вряд ли можно назвать близкими. Даже если сейчас все хорошо, со временем начнут появляться разногласия.



Например, вы считаете, что человек учится всю жизнь, поэтому читать книги и самообразовываться нужно каждый день. Ваш партнер в это время подсел на Netflix и придерживается того, что в свободное время нужно отдыхать, просматривая очередную серию с миской чипсов в руках.



При таком раскладе близкие отношения, вероятно, уже скоро превратятся в созависимые.



За 17 лет работы Академии практической психологии мы встретили огромное количество людей, которые находятся в созависимых отношениях, сами того не осознавая.



Как правило, все начинается с фразы: “Ты мне так нужен. Я без тебя не смогу”. Со временем, когда зависимость становится уже очевидной, человек начинает отстраняться от партнера. И закрывается. Многие пребывают годами в этом состоянии и одиночестве.



Мы помогаем этим людям погрузиться в свои ощущения, познать себя, стать чувствительнее и найти свой путь к счастливой жизни. При этом НЕ предпринимая каких-то особенных сложных действий. А просто живя. В моменте. Здесь и сейчас.



Академия создавалась, чтобы дать людям возможность стать осознаннее, чувствительнее и счастливее. Более 3 000 человек уже прошли этот путь, а многие их них пошли дальше – освоили профессию, и теперь продолжают нашу миссию уже в личной практике.

На своем YouTube-канале я совершенно бесплатно делюсь своими знаниями и видением, основанными на 25-летнем опыте в гештальт-терапии. Уверен, многие найдут себя в этих видео. Точно будет полезно. Посмотрите.