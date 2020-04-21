Ваші стосунки близькі чи співзалежні? Перевірте за 3 хвилини

Люди прагнуть щасливих стосунків. У своїх думках, планах і мріях бачать щасливу сім'ю, як з картинок, але коли справа доходить до побудови такого зв'язку, все виявляється "якось не так".

Близькість з партнером і залежність від нього – зовсім різні речі. Але люди в стосунках часто плутають їх, самі того не усвідомлюючи. Як вважаєте, в яких стосунках ви – близьких або співзалежних?

Розберемося разом з досвідченим гештальт-терапевтом і засновником Академії практичної психології Ігорем Погодіним.

Спочатку вам добре разом. Ви пізнаєте один одного, вам цікаво. Але з часом цей ентузіазм зникає.

З'являються негативні емоції і почуття до близької людини. Тут і виникає питання: а чи дійсно ви близькі один до одного? Або це співзалежні відносини?

Давайте розберемося поетапно:

Близькість – це свобода

Можливість віддалитися від людини, коли вам це потрібно, і не відчувати провину або дискомфорт. При цьому свободу повинні відчувати обидва партнери.

Разом вам також добре. Ви відчуваєте один одного і розумієте. Це питання щоденного вибору. Чи обираєте ви любити свого чоловіка або дружину, прокидаючись вранці. Чи обираєте провести черговий день з цією людиною і відчувати себе щасливо.

Людина не в силах змушувати себе зберігати близькі відносини. Це не може бути змушено. І чим більше зусиль ви докладаєте, тим швидше руйнуєте ці відносини.

У співзалежних відносинах люди сковують себе й один одного. Бути поруч – це обов'язок, а не вибір. Занурившись в себе і свої відчуття, це можна визначити.

Близькість – це уважність

Щоденне пізнання партнера і себе з нової сторони. Ви уважні і чутливі в кожному контакті, кожному діалозі. Відкриваєте нові емоції, реакції, звички. Ви сьогодні бачите в цій людині те, чого не помічали вчора.

При цьому ви самі змінюєтеся. Чи помічаєте ці зміни в собі і отримуєте від цього задоволення.

У співзалежних відносинах час ніби завмирає для вас. Ваш партнер, як і 5 років тому любить свіжозварену каву вранці. А вам, як і тоді, не дуже подобається її готувати. Але ви про це, звичайно, вважаєте за краще поскаржитися кращій подрузі.

Близькість – це спільне зростання

Якщо ви розвиваєтеся, а партнер впевнено деградує, ці відносини навряд чи можна назвати близькими. Навіть якщо зараз все добре, з часом почнуть з'являтися розбіжності.

Наприклад, ви вважаєте, що людина вчиться все життя, тому читати книги і саморозвиватися потрібно кожен день. Ваш партнер в цей час підсів на Netflix і дотримується того, що у вільний час потрібно відпочивати, переглядаючи чергову серію з мискою чіпсів в руках.

При такому розкладі близькі стосунки, ймовірно, вже скоро перетворяться в співзалежні.

За 17 років роботи Академії практичної психології ми зустріли величезну кількість людей, які знаходяться в співзалежних відносинах, самі того не усвідомлюючи.

Як правило, все починається з фрази: "Ти мені так потрібен. Я без тебе не зможу". Згодом, коли залежність стає вже очевидною, людина починає віддалятися від партнера. І закривається. Багато хто перебувають роками в цьому стані і самотності.

Ми допомагаємо цим людям зануритися в свої відчуття, пізнати себе, стати більш чутливими і знайти свій шлях до щасливого життя. При цьому НЕ роблячи якихось особливих складних дій. А просто живучи. В моменті. Тут і зараз.

Академія створювалася, щоб дати людям можливість стати усвідомленими, більш чутливими й щасливішим. Понад 3 000 осіб вже пройшли цей шлях, а багато хто з них пішли далі – освоїли професію, і тепер продовжують нашу місію вже в особистій практиці.

На своєму YouTube-каналі Ігор Погодін абсолютно безкоштовно ділиться своїми знаннями і баченням, заснованими на 25-річному досвіді в гештальт-терапії. Упевнені, багато хто знайде себе в цих відео. Це точно буде корисно. Подивіться!