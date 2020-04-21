Ваші стосунки близькі чи співзалежні? Перевірте за 3 хвилини
Люди прагнуть щасливих стосунків. У своїх думках, планах і мріях бачать щасливу сім'ю, як з картинок, але коли справа доходить до побудови такого зв'язку, все виявляється "якось не так".
Близькість з партнером і залежність від нього – зовсім різні речі. Але люди в стосунках часто плутають їх, самі того не усвідомлюючи. Як вважаєте, в яких стосунках ви – близьких або співзалежних?
Розберемося разом з досвідченим гештальт-терапевтом і засновником Академії практичної психології Ігорем Погодіним.
Спочатку вам добре разом. Ви пізнаєте один одного, вам цікаво. Але з часом цей ентузіазм зникає.
З'являються негативні емоції і почуття до близької людини. Тут і виникає питання: а чи дійсно ви близькі один до одного? Або це співзалежні відносини?
Давайте розберемося поетапно:
Близькість – це свобода
Можливість віддалитися від людини, коли вам це потрібно, і не відчувати провину або дискомфорт. При цьому свободу повинні відчувати обидва партнери.
Разом вам також добре. Ви відчуваєте один одного і розумієте. Це питання щоденного вибору. Чи обираєте ви любити свого чоловіка або дружину, прокидаючись вранці. Чи обираєте провести черговий день з цією людиною і відчувати себе щасливо.
Людина не в силах змушувати себе зберігати близькі відносини. Це не може бути змушено. І чим більше зусиль ви докладаєте, тим швидше руйнуєте ці відносини.
У співзалежних відносинах люди сковують себе й один одного. Бути поруч – це обов'язок, а не вибір. Занурившись в себе і свої відчуття, це можна визначити.
Близькість – це уважність
Щоденне пізнання партнера і себе з нової сторони. Ви уважні і чутливі в кожному контакті, кожному діалозі. Відкриваєте нові емоції, реакції, звички. Ви сьогодні бачите в цій людині те, чого не помічали вчора.
При цьому ви самі змінюєтеся. Чи помічаєте ці зміни в собі і отримуєте від цього задоволення.
У співзалежних відносинах час ніби завмирає для вас. Ваш партнер, як і 5 років тому любить свіжозварену каву вранці. А вам, як і тоді, не дуже подобається її готувати. Але ви про це, звичайно, вважаєте за краще поскаржитися кращій подрузі.
Близькість – це спільне зростання
Якщо ви розвиваєтеся, а партнер впевнено деградує, ці відносини навряд чи можна назвати близькими. Навіть якщо зараз все добре, з часом почнуть з'являтися розбіжності.
Наприклад, ви вважаєте, що людина вчиться все життя, тому читати книги і саморозвиватися потрібно кожен день. Ваш партнер в цей час підсів на Netflix і дотримується того, що у вільний час потрібно відпочивати, переглядаючи чергову серію з мискою чіпсів в руках.
При такому розкладі близькі стосунки, ймовірно, вже скоро перетворяться в співзалежні.
За 17 років роботи Академії практичної психології ми зустріли величезну кількість людей, які знаходяться в співзалежних відносинах, самі того не усвідомлюючи.
Як правило, все починається з фрази: "Ти мені так потрібен. Я без тебе не зможу". Згодом, коли залежність стає вже очевидною, людина починає віддалятися від партнера. І закривається. Багато хто перебувають роками в цьому стані і самотності.
Ми допомагаємо цим людям зануритися в свої відчуття, пізнати себе, стати більш чутливими і знайти свій шлях до щасливого життя. При цьому НЕ роблячи якихось особливих складних дій. А просто живучи. В моменті. Тут і зараз.
Академія створювалася, щоб дати людям можливість стати усвідомленими, більш чутливими й щасливішим. Понад 3 000 осіб вже пройшли цей шлях, а багато хто з них пішли далі – освоїли професію, і тепер продовжують нашу місію вже в особистій практиці.
На своєму YouTube-каналі Ігор Погодін абсолютно безкоштовно ділиться своїми знаннями і баченням, заснованими на 25-річному досвіді в гештальт-терапії. Упевнені, багато хто знайде себе в цих відео. Це точно буде корисно. Подивіться!
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