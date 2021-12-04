Что еще интересного произошло в мире по состоянию на 4 декабря – узнайте в программе.

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"Тетрадь смерти" и политика

"Тетрадь смерти" вдохновила дикую политическую рекламу накануне президентских выборов в Гондурасе. Реклама сообщала избирателям, что если они не проголосуют, то их будущее будут решать другие люди.

Тест на наркотики

Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая навсегда легализовала тест на наркотики и тестирование на наркотики на фестивалях и в других местах. Власти страны решили: если в мире не могут бороться с наркотиками, могут взять под контроль.

Передозировка в США

Нью-Йорк открыл первое место в США для безопасной инъекции. Это место, где люди могут употреблять наркотики, получать иглы, услуги по тестированию на наркотики и медицинское наблюдение. Власти города надеются, что новая система поможет избежать ненужных смертей и уменьшить количество передозировок.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 4 декабря: смотрите видео