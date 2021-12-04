Що ще цікавого трапилось у світі станом на 4 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Tesla випустила кіберсвисток, а Маск закликав купити його замість "безглуздої" серветки Apple

"Зошит смерті" і політика

"Зошит смерті" надихнув дику політичну рекламу напередодні президентських виборів у Гондурасі. Реклама повідомляла виборців, що якщо вони не проголосують, то їхнє майбутнє вирішуватимуть за них інші люди.

Тест на наркотики

Нова Зеландія стала першою країною у світі, яка назавжди легалізувала тест на наркотики і тестування наркотиків на фестивалях та в інших місцях. Влада країни вирішила: якщо у світі не можуть боротися із наркотиками, то можуть взяти під контроль.

Передозування у США

Нью-Йорк відкривав перше місце в США для безпечних ін'єкцій. Це місця, де люди можуть вживати наркотики, отримувати голки, послуги із тестування на наркотики та медичний нагляд. Влада міста сподівається, що нова система допоможе уникнути непотрібних смертей і зменшити кількість передозувань.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 4 грудня: дивіться відео