О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 28 ноября – узнайте в программе.

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Сологамия по-бразильски

Модель нижнего белья из Бразилии вышла замуж сама за себя, чтобы проповедовать "самолюбие". 33-летняя Крис Галера сказала, что ей не было стыдно.

Взлом отпечатков пальца

Специалисты из системы безопасности Kraken Security Labs обнаружили, что сканер отпечатков пальцев можно "взломать", используя изображение отпечатка пальца. Это можно сделать слишком просто и дешево.

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Трансофобия Роулинг

Джоан Роулинг дважды вляпалась в скандал, когда сказала, что термин "люди, которые менструируют" пренебрежительный. Якобы правильно говорить "женщины". Из-за этого она получила угрозы расправы через трансгендерные ссоры.

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