Про інші події, які відбулись у світі станом на 28 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми Альтернатива маршруткам: у Києві припиняє роботу популярний сервіс Uber Shuttle

Сологамія по-бразильськи

Модель спідньої білизни з Бразилії вийшла заміж сама за себе, щоб проповідувати "самолюбство". 33-річна Кріс Галера, що їй не було соромно.

Злом відбитків пальця

Спеціалісти із системи безпеки Kraken Security Labs виявили, що сканер відбитків пальців можна "зламати", використовуючи зображення відбитка пальця. Це можна зробити занадто просто й дешево.

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Трансофобія Роулінг

Джоан Роулінг двічі вляпалася у скандал, коли сказала, що термін "люди, які мають менструацію" зневажливий. Мовляв, правильно говорити "жінки". Через це вона отримала погрози розправи через трансгендерні сварки.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 28 листопада: дивіться відео