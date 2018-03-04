Вести Кремля. Сливки. Лилипутинская Федерация. Российский Харви Вайнштейн (rus)

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.03 – Владимир Путин, когда прочитал "Гулливера" в детстве, видимо симпатизировал висококаблучникам, а главное - понял, что в стране его мечты политические партии будут решать примерно такие же вопросы. Россияне, хотя всячески это отрицают, пытаются копировать американцев абсолютно во всем. Даже в секс-скандалах.

Также в выпуске: Годовщина Путинюгенда. Крым, казаки, "Пуси Райот" и Шапка. Математические фокусы.