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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Вести Кремля. Сливки. Лилипутинская Федерация. Российский Харви Вайнштейн (rus)

Вести Кремля 12:44, 4 марта 803 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.03 – Владимир Путин, когда прочитал "Гулливера" в детстве, видимо симпатизировал висококаблучникам, а главное - понял, что в стране его мечты политические партии будут решать примерно такие же вопросы. Россияне, хотя всячески это отрицают, пытаются копировать американцев абсолютно во всем. Даже в секс-скандалах.

Также в выпуске:

Годовщина Путинюгенда.

Крым, казаки, "Пуси Райот" и Шапка.

Математические фокусы.

Теги: Владимир Путин Новости России Секс-скандал Вести Кремля
Источник: 24 Канал
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