Вести Кремля. Сливки. Лилипутинская Федерация. Российский Харви Вайнштейн (rus)
Вести Кремля 12:44, 4 марта 803 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 03.03 – Владимир Путин, когда прочитал "Гулливера" в детстве, видимо симпатизировал висококаблучникам, а главное - понял, что в стране его мечты политические партии будут решать примерно такие же вопросы. Россияне, хотя всячески это отрицают, пытаются копировать американцев абсолютно во всем. Даже в секс-скандалах.
Также в выпуске:
Годовщина Путинюгенда.
Крым, казаки, "Пуси Райот" и Шапка.
Математические фокусы.
Источник: 24 Канал
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