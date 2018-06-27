Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.06 – возвышенные отношения Ляшка и Коломойского тянутся уже несколько лет, перед парламентскими выборами олигарх якобы предлагал радикалу "сотрудничество". Но зачем Ляшко Коломойский, когда у него есть другая дойная корова. То, что на оккупированных территориях приурочили ко дню рождения Захарченко – на поэтическую голову не лезет.

Также в выпуске: Режим-отжим "Воли народа". О Службе автомобильных дорог в Тернопольской области в цифрах.