Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка

Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для ЗахарченкаВєсті.UA 219 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – історія піднесених стосунків Ляшка і Коломойського тягнеться вже декілька років, перед парламентськими виборами олігарх нібито пропонував радикалу "співпрацю". Але нащо Ляшкові Коломойський, коли у нього є інша дійна корова. Те, що на окупованих територіях приурочили до дня народження Захарченка – на поетичну голову не налазить.
Також у випуску:
Режим-віджим "Волі народу".
Про Службу автомобільних доріг у Тернопільскій області у цифрах.
Джерело: 24 канал
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