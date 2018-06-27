Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – історія піднесених стосунків Ляшка і Коломойського тягнеться вже декілька років, перед парламентськими виборами олігарх нібито пропонував радикалу "співпрацю". Але нащо Ляшкові Коломойський, коли у нього є інша дійна корова. Те, що на окупованих територіях приурочили до дня народження Захарченка – на поетичну голову не налазить.

Також у випуску: Режим-віджим "Волі народу". Про Службу автомобільних доріг у Тернопільскій області у цифрах.