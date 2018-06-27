21:19
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA

Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка

Вєсті.UA 219 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.06 – історія піднесених стосунків Ляшка і Коломойського тягнеться вже декілька років, перед парламентськими виборами олігарх нібито пропонував радикалу "співпрацю". Але нащо Ляшкові Коломойський, коли у нього є інша дійна корова. Те, що на окупованих територіях приурочили до дня народження Захарченка – на поетичну голову не налазить.

Також у випуску:

Режим-віджим "Волі народу".

Про Службу автомобільних доріг у Тернопільскій області у цифрах.

Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Віталій Захарченко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
сьогодні, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 424
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1462
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 458
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 320
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 690
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук