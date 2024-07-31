Его поведение вызвало интерес у многих. Он сохранял спокойствие в суде, был немногословным и даже кривлялся. Своей оценкой психотипа подозреваемого в разговоре с 24 Каналом поделился криминальный психолог Юрий Ирхин.
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Психотип подозреваемого в убийстве Фарион
Поведение 18-летнего Вячеслава Зинченко в суде вызвало немало обсуждений.
Чем больше я анализирую его поведение, то больше убеждаюсь в том, что это высокоинтеллектуальный человек, человек умный. Это парень, у которого очень развита сила воли, это волевой человек. У него прослеживается умение стойко выносить все тяжести и не выдавать себя ни в коем случае,
– отметил Юрий Ирхин.
По мнению криминального психолога, если бы свой интеллект и силу воли Вячеслав использовал в социально приемлемой сфере деятельности, то мог бы стать успешным и социально полезным человеком.
К слову, соседи Вячеслава рассказали журналистам, что он всегда был "целеустремленным и порядочным парнем". Поэтому никто из тех, кто знал Зинченко, не верит в то, что парень причастен к убийству языковеда Ирины Фарион.
"Целеустремленный парень" – вдумайтесь в эти слова. Его еще с детства знают как парня, у которого есть и были цели и мотивация их достижения. Это соответствует его сегодняшнему образу, тому, как он себя ведет. Еще раз подчеркну, я вижу в нем большую силу воли и высокий уровень интеллекта,
– отметил психолог.
Вероятно, добавил Ирхин, Вячеслав понимает, что может избежать наказания, если его все же вину не докажут. Именно поэтому подозреваемый может вести себя так спокойно.
Коротко о суде над Зинченко
- Вячеслав Зинченко в суде отметил, что ничего не делал с Ириной Фарион. Меру пресечения Зинченко избрали 26 июля. Его отправили под стражу на 60 дней без права на залог.
- Добавим, что адвокат Зинченко сообщил, что ему предоставили охрану. Это якобы произошло из-за того, что дочь Ирины Фарион – София Семчишин пожелала парню "сдохнуть в тюрьме" и сделать для этого все. Более того, за такие угрозы Софию Семчишин адвокат хочет привлечь к ответственности.