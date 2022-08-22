На сайте кремля опубликовали текст телеграммы, которой пути почтил память дугиной.

Важно дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери

Что сказал путин о смерти дугиной

Президент россии заявил, что жизнь дарьи оборвало "подлое, жестокое преступление". Саму дочь дугина путин назвал светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем. Что ж, все мы уже убедились, что "настоящее русское сердце" желает смерти всем украинцам.

Она честно служила людям, Родине, делом доказывала, что значит быть патриотом россии,

– заявил путин.

Интересно, что сам дугин заявил, что его дочь якобы никогда не призывала к насилию и войне. Хотя на самом деле известно, что она, как и ее отец, поддерживала войну россии против Украины, утверждая, что "украинцев нужно убивать".

Справка. дарья дугина погибла 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался на Можайском шоссе в 25 километрах от МКАД. Очевидцы говорили, что в этом же автомобиле должен был ехать ее отец, но в последний момент он сел в другую машину.

22 августа российская ФСБ объявила, что "раскрыла" преступление: по ее утверждению, убийство готовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая после случившегося уехала в Эстонию.

Что об этом говорит Украина

Этот инцидент мог произойти с участием членов "Национальной республиканской армии". По крайней мере, в заявлении организации говорилось о том, что ее члены берут ответственность за подрыв авто дугиной, которая возвращалась с фестиваля "Традиция".

В НРА говорили, что объявляют чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сдаст свои полномочия, будут уничтожать.

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