На сайті кремля опублікували текст телеграми, якою путін вшанував пам'ять дугіної.

Важливо дугін вперше прокоментував загибель своєї доньки

Що сказав путін про смерть дугіної

Президент росії заявив, що життя дар'ї обірвав "підлий, жорстокий злочин". Саму доньку дугіна путін назвав світлою, талановитою людиною зі справжнім російським серцем. Що ж, всі ми вже переконалися, що "справжнє російське серце" бажає смерті всім українцям.

Вона чесно служила людям, Батьківщині, справою доводила, що означає бути патріотом росії,

– заявив Путін.

Цікаво, що сам дугін заявив, що його донька нібито ніколи не закликала до насильства та війни. Хоча насправді відомо, що вона, як і її батько, підтримувала війну росії проти України, стверджуючи, що "українців потрібно вбивати".

Довідка. дар'я дугіна загинула 20 серпня. Автомобіль, за кермом якого вона перебувала, вибухнув на Можайському шосе за 25 кілометрів від МКАД. Очевидці казали, що цим же автомобілем мав їхати її батько, але в останній момент він сів в іншу машину.

22 серпня російська фсб оголосила, що "розкрила" злочин: за її твердженням, вбивство готували та вчинили українські спецслужби, а виконавцем стала громадянка України Наталія Вовк, яка після того, що сталося, поїхала до Естонії.

Що про це каже Україна

Цей інцидент міг трапитися за участі членів "Національної республіканської армії". Принаймні в заяві організації мовилося про те, що її члени беруть відповідальність за підрив авто дугіної, яка саме поверталась із фестивалю "Традиція".

У НРА казали, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

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