Также опрошенные говорили о трудностях с концентрацией, негативных чувствах к себе, угнетении и других признаках расстройств психики. 11% опрошенных сказали, что каждый день думают о смерти или причинении себе вреда.

ZAXID.NET пообщался с руководителем направления психологической реабилитации центра "Несокрушимые" психиатром Олегом Березюком о том, что происходит с нашей психикой на второй год Великой войны, как помочь себе и родным, чтобы избежать осложнений психических расстройств, и о том, какие последствия для нашего психического здоровья могут быть после войны.

Смотрите также От "решили" до "сделали" прошел месяц: как ветеран из Львова открыл реабилитационный кабинет

Что говорят цифры

С одной стороны, говорит Олег Березюк, психика человека способна быстро адаптироваться к обстоятельствам, ведь история человечества – история войн, а не мира. Большинство украинцев старше 35-40 лет точно слышали об ужасах войны от своих бабушек и дедушек, об их опыте выживания. С другой стороны, эти знания не всегда могут уберечь нашу психику от травмирования, ведь знать не то же, что пережить.

После Второй мировой войны специалисты активно начали изучать психические травмы, причиненные войной и потерями. После ряда исследований и наблюдений сегодня выводы таковы: примерно у 10% всех людей, переживших войну, развиваются клинические формы реакций на стресс – посттравматическое стрессовое расстройство и другие расстройства.

Наибольшая вероятность тяжелых психических расстройств – у людей, попавших непосредственно в зону боевых действий, пострадавших от обстрелов, получили ранения. В их числе она растет до 30-40%. Эти цифры, говорит Олег Березюк, подтверждают наблюдение специалистов центра "Несокрушимые".

"Мы обследовали всех людей, которых привезли эвакуационными поездами с востока Украины. Приблизительно 30% из них имели посттравматическое стрессовое расстройство", - говорит психиатр.

Чем сложнее ранение или физическая травма, добавляет он, тем выше вероятность развития психических расстройств. К примеру, если у человека есть проникающее ранение живота или грудины, то вероятность возникновения ПТСР возрастает до 40-60%, если есть еще ранение головы – до 80-90%.

Принципиально, что симптоматика ПТСР у военных и гражданских различается. В военных ПТСР диагностировать несколько проще, потому что он проявляется из-за тревоги, напряжения, агрессии, ночных ужасов, флешбеков – это заметно. У гражданских, попавших в зону боевых действий, переживших ранения или потери, ПТСР проявляется из-за депрессивной симптоматики, которую труднее заметить, ведь человек молчалив и избегает общения.

"Это естественная реакция на сильный стресс. Кроме здоровья, эти люди потеряли все – родных, погибших или уехавших за границу, дом, работу, землю, социальное отношение, которые развивали на протяжении всей жизни. Именно поэтому в каждой больнице, где лечат раненых должна предоставляться и профессиональная психологическая помощь, чтобы вовремя заметить проблему и избежать ее осложнения. Это критически важно для будущего», – говорит Олег Березюк.

Еще труднее диагностировать ПТСР у детей. В то же время, дети могут избежать расстройства, потому что из-за отсутствия опыта реагируют уникально. Во-первых, дети копируют реакцию родителей, во-вторых – дети любят игры.

"Есть хороший фильм "Жизнь прекрасна". Там отец и сын евреи во время Второй мировой войны в Италии попали в концлагерь. Отец рассказал сыну, что это все – большая игра, и это помогло ребенку выжить. Это хороший пример. А вот если ребенок ежедневно в игре воспроизводит одну и ту же травматическую ситуацию, которую она пережила, создает свою сказку вокруг - это плохой симптом, потому что он изолирует", - говорит Олег Березюк.

Среди людей, которые не были близко от фронта и не сталкивались с ужасом войны напрямую, с глазу на глаз, также могут быть расстройства психического здоровья. Ведь психическая травма бывает не только реальной, но и кажущейся – наш мозг не различает реальность и фантазии. Такой риск возрастает, если человек по-прежнему имел проблемы с физическим или психическим здоровьем.

"Есть теория атрибуции – человек привязывает увиденное травмирующее событие к себе и так начинает функционировать в травматическом режиме", – говорит психиатр.

То, что невидимо

Проблема в том, что если ПТСР более заметен, что позволяет его быстрее диагностировать, то депрессивные расстройства у многих людей пока невидимы.

"Во время войны депрессивных расстройств не диагностируется много, потому что человек мобилизует все силы. Сейчас больше выявляем тревожные расстройства. Но когда война завершится, начнет расти количество депрессивных состояний, связанных с ней. Мы это увидим уже через 2-5 лет", – говорит Олег Березюк.

Кроме того, постоянные стресс, напряжение, тревожность могут за несколько лет привести не только к увеличению случаев депрессивных расстройств, но и к психосоматическим заболеваниям – от астмы и аллергий до рака щитовидной железы, надпочечников, желудка.

"Люди адаптируются, но одни – эффективно, а другие – высокой ценой, появлением заболеваний", – добавляет врач.

Человеку нужен человек (даже если не хочется)

Одними из базовых симптомов травматического расстройства являются астения (непреодолимая усталость) и апатия (нежелание что-либо делать). Они свидетельствуют об истощении организма. Хорошая новость в том, что, вероятно, эти симптомы заставят человека обратиться к специалисту по психическому здоровью. Плохая новость – астения и апатия являются поздними "колокольчиками" и указывают на то, что все зашло слишком далеко.

Обращаться к специалисту или к семейному врачу или просто к другому человеку, с которым можно поговорить, нужно немедленно после реального или воображаемого травмирующего события, даже кажущегося нам привычным, но все равно сильно затрагивающего эмоции.

"Экзистенциальная, угрожающая нашему существованию, психическая травма очень вредна тем, что изолирует нас от других людей. Если кто-то потерял родных, скучает и отказывается от помощи или присутствия других, мол, хочу остаться наедине, это плохой симптом. Изоляция в травме. - это поцелуй смерти. Мы все должны об этом знать и не оставлять друг друга в травматических ситуациях. Это критически важно", – говорит Олег Березюк.

Чем больше мы будем вместе и будем разделять эмоции, тем меньше вероятность развития психических расстройств, их осложнений и появления психосоматических заболеваний.

Социальный интерес, интерес к другим людям являются признаком психического здоровья. Утрата этого интереса – признак психического расстройства. Чтобы травма и расстройство не изолировали человека и не усугубили его состояние, необходимо делиться своими эмоциями. Не обязательно со специалистом по психическому здоровью. Можно поговорить с кем-либо, кому доверяете и кто может выслушать – это может быть товарищ, кто-то из старших членов семьи, имеющих опыт выхода из травмы.

"Иногда никому не хочется рассказывать - это так страшно, это может навредить и т.д. Разные истории в голове возникают. Но нельзя молчать. Узнали страшную новость, увидели страшное, закипели эмоции - сразу говорите об этом. Тогда есть вероятность, что реакция не будет такой сильной и болезненной", – говорит Олег Березюк.

От травмы наблюдателя больше всего могут страдать волонтеры, медики, железнодорожники эвакуационных поездов и т.д. Они видят слишком много горя. Для них говорить – жизненно важно.

Еще раз об информационной гигиене

Чтобы поддерживать свое психическое здоровье, следует придерживаться психогигиены и информационной гигиены.

"Безусловно, нужно иметь информацию. Но не надо перечитывать одно и то же в интерпретациях разных людей в фейсбуке, которые ради ругательств и просмотров выдумывают фантастические заголовки, затрагивают эмоции. Мы тратим на это катастрофически много времени", – говорит врач.

Травма – это работа с эмоциями, а не с умом, добавляет он. Когда происходит потенциально травматическое событие, отвечающая за мышление кора головного мозга отключается, чтобы дать включиться инстинкту самосохранения.

"Когда мы включаем/выключаем эти процессы через мнимые события или наблюдения за событиями через СМИ, мы наносим вред исключительно себе. Когда мы этим чтением себя насилуем, еще и пересказываем это, то индуцируем стрессовые реакции, ведущие к развитию расстройств. Подумайте об этом ", – говорит Олег Березюк.

Использовать все инструменты

В борьбе за сохранение психического здоровья могут помочь религиозные организации, говорит Олег Березюк. Для этого не обязательно быть верующим.

"Библия и религиозные обряды появились не просто так. Они развивались в течение тысяч лет, чтобы дать человеку инструмент для борьбы со стрессом угрозы смерти. У меня есть товарищ, знаток Библии. Он говорит, что каждая история из Библии является историей о травме и то, как ее можно преодолеть", – рассказывает Олег Березюк.

Кроме того, большинство священников или пасторов сегодня научены оказывать адекватную первую психологическую помощь. По крайней мере, они всегда могут выслушать, что у человека болит, и таким образом разделить эту боль.

"Не надо избегать этого инструмента. В войне важен и полезен каждый инструмент, который будет заботиться о нашем психическом здоровье", – добавляет Олег Березюк.