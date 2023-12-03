Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил вечером 2 декабря, что нападавший был задержан. В то же время СМИ написали, что говорится о 26-летнем мужчине, который при нападении на туристов выкрикнул "Аллаху Акбар", пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте во Франции

Полиция только мужественно арестовала нападающего на прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один погибший и один раненый получил помощь от парижской спасательной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района,

– заявил французский министр Жеральд Дарманен вечером 2 декабря.

Издание Reuters написало, что мужчина напал на пару туристов с ножом. Перед тем как его задержали, он напал с молотком на двух других людей.

Телеканал BFMTV написал, что неизвестный напал на людей ориентировочно в 21:45 по местному времени 2 декабря. Потерпевший мужчина умер от остановки сердечно-сосудистой системы. Он немец по национальности и родился на Филиппинах. К счастью, злоумышленнику не удалось задеть жену потерпевшего.

Кроме того, подозреваемый при нападении еще по меньшей мере на двух других туристов с молотком восклицал "Аллах Акбар". Затем его арестовали на авеню дю Парк де Пасси.

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Издание со ссылкой на источники в полиции написало, что нападающим оказался 26-летний француз, известный полиции как сторонник радикального исламизма. Во время задержания он заявил, что, мол, устал видеть, как погибают мусульмане.

"После своего ареста он сказал, что больше не может терпеть, что мусульмане гибнут и в Афганистане, и в Палестине", – заявил Жеральд Дарманин на брифинге.

По данным полиции, задержанный уже был осужден. В частности, в 2016 году его осудили за планирование другого нападения, и он находился под наблюдением французских служб безопасности. Когда его задерживали, то заявил, что якобы "расстроен ситуацией в Секторе Газа". До этого он уже провел 4 года в тюрьме за планирование теракта.

Кроме того, министр внутренних дел Франции объяснил, что у нападающего были психиатрические расстройства.

Дело расследуется антитеррористической прокуратурой.

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