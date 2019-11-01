06:29
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Во Франции неизвестный устроил стрельбу в баре: есть раненые

      11 Читати новину українською
      Во Франции 6 человек пострадали в результате стрельбы в баре
      Во Франции 6 человек пострадали в результате стрельбы в баре / europe1.fr

      Во французском городе Марсель мужчина подъехал к бару и открыл огонь по его посетителям, после чего сел на мотоцикл и скрылся. В результате стрельбы шесть человек получили ранения.

      Инцидент произошел около 20:30 вечера четверга, 31 августа, сообщает издание La Provence.

      К слову: В российском Забайкалье солдат расстрелял 8 своих товарищей: все, что известно

      Мужчина стрелял из помпового оружия. Все пострадавшие доставлены в местную больницу, один из них  в тяжелом состоянии.

      Полиция оцепила территорию бара, где произошла стрельба. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления и личности нападавшего.

      Что могло стать основанием для вооруженного нападения? Полиция пока ничего не говорит о возможных мотивах нападавшего. Впрочем, в СМИ предполагают, что это могли быть обычные для Марселя разборки между местными бандами.

      Вследствие подобных столкновений местных группировок с начала года в регионе погибли уже 10 человек.

      blog_ava
      Стоит ли во время секса использовать гель-смазки
      31 октября
      145
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Постраждалі Стрельба Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      31 октября , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 316
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 348
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 86
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 287
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 438
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук