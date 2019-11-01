Во Франции неизвестный устроил стрельбу в баре: есть раненые
Во французском городе Марсель мужчина подъехал к бару и открыл огонь по его посетителям, после чего сел на мотоцикл и скрылся. В результате стрельбы шесть человек получили ранения.
Инцидент произошел около 20:30 вечера четверга, 31 августа, сообщает издание La Provence.
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Мужчина стрелял из помпового оружия. Все пострадавшие доставлены в местную больницу, один из них – в тяжелом состоянии.
Полиция оцепила территорию бара, где произошла стрельба. Правоохранители работают над установлением всех деталей преступления и личности нападавшего.
Что могло стать основанием для вооруженного нападения? Полиция пока ничего не говорит о возможных мотивах нападавшего. Впрочем, в СМИ предполагают, что это могли быть обычные для Марселя разборки между местными бандами.
Вследствие подобных столкновений местных группировок с начала года в регионе погибли уже 10 человек.