У Франції невідомий влаштував стрілянину в барі: є поранені

У французькому місті Марсель чоловік під'їхав до бару та відкрив вогонь по його відвідувачах, після чого сів на мотоцикл і втік. Внаслідок стрілянини шестеро людей отримали поранення.

Інцидент трапився близько 20:30 вечера четверга, 31 серпня, повідомляє видання La Provence.

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Чоловік стріляв з помпової зброї. Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні, один з них – у важкому стані.

Поліція оточила територію бару, де трапилася стрілянина. Правоохоронці працюють над встановленням усіх деталей злочину та особи нападника.

Що могло стати підставою для збройного нападу?Поліція поки нічого не каже про можливі мотиви нападника. Втім у ЗМІ припускають, що це могли бути звичні для Марселя розбірки між місцевими бандами.



Внаслідок схожих зіткнень місцевих угруповань від початку року у регіоні загинули вже 10 осіб.