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Во Франции запретили сексуальные преследования на улицах

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Во Франции запретили непристойные заигрывания на улицах
Во Франции запретили непристойные заигрывания на улицах / 24 канал

Парламент Франции запретил непристойные заигрывания на улицах. Отныне за домогательства и агрессивное поведение будут штрафовать.

Об этом сообщает Reuters.

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Сумма взыскания будет достигать 750 евро. Французские парламентарии приняли такое нововведение из-за скандала с избиением среди белого дня парижской студентки. Инцидент произошел на прошлой неделе в 19-м округе города.

22-летняя Мари Лагерре возвращалась с работы, когда неизвестный мужчина начал выкрикивать унизительные комментарии сексуального содержания в ее адрес. Девушка не растерялась и попросила наглеца замолчать. В ответ тот ударил ее по лицу на глазах у прохожих и посетителей летнего кафе. А еще швырнул в девушку пепельницу, но промахнулся.

Видео избиения возмутило всю страну и интернет-сообщество

 

Теги: Секс-скандал Новости Франции
Источник: 24 Канал
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