У Франції заборонили сексуальні переслідування на вулицях

Парламент Франції заборонив непристойні загравання на вулицях. Відтепер за домагання та агресивну поведінку штрафуватимуть.

Про це повідомляє Reuters.

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Сума стягнення сягатиме 750 євро. Французькі парламентарі ухвалили таке нововведення через скандал із побиттям серед білого дня паризької студентки. Інцидент стався минулого тижня у 19-му окрузі міста.

22-річна Марі Лагерр поверталася з роботи, коли невідомий чоловік почав вигукувати принизливі коментарі сексуального змісту на її адресу. Дівчина не розгубилася і попросила зухвальця замовкнути. У відповідь той ударив її по обличчю на очах у перехожих та відвідувачів літнього кафе. А ще жбурнув у дівчину попільничку, але промахнувся.

Відео побиття збурило всю країну та інтернет-спільноту