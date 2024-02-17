В ЕС надеются завершить реформирование Европейского фонда мира, откуда покрывают военные нужды Украины, до начала марта. Впрочем, пока государства-члены не имеют общего видения, в частности, из-за позиции Германии. Об этом корреспондентке 24 Канала в Брюсселе сообщили европейские высокопоставленные дипломаты на условиях анонимности.

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Германия пытается навязать свою позицию

В Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, каким образом реформировать Европейский фонд мира, чтобы тот лучше удовлетворял потребности украинской армии. Германия хочет, чтобы стоимость военной техники, которая она поставляет Киеву по двусторонним договоренностям, была зачислена как ее доля в фонде. Высокопоставленный дипломат "офф рекорд" заявил, что не поддерживает "любые взносы в натуральной форме", поскольку в конце концов это "убьет поддержку Украины" со стороны Европейского фонда мира и повлияет на солидарность внутри ЕС.

По мнению некоторых стран, Германия пытается навязать собственный взгляд всем остальным. Также, некоторые страны-члены ЕС раздражены нарративом, что будто Германия является единственной страной, которая предоставляет Украине масштабную военную помощь. Да, они делают много, но есть и другие страны-члены, которые также делают много и, возможно, немного больше,

– сказал собеседник.

Дипломат добавил, что среди европейских стран есть "крупные государства, которые много говорят о солидарности с Украиной", однако, если посмотреть на реальные цифры, то они могли бы сделать гораздо больше. Чиновник говорит, что поддерживают идею, чтобы военная помощь со стороны стран ЕС была равномерной.

Европейский фонд мира является механизмом солидарности в рамках ЕС, когда речь идет о военной поддержке Украины, имеет преимущество предсказуемости. Это также вопрос надежности,

– сказал собеседник.

Учитывая внутренние разногласия, министры иностранных дел не планируют принимать финальное решение во время заседания Совета ЕС в понедельник. В Брюсселе говорят, что после встречи министров представители стран будут "упорно работать", чтобы достичь решения о будущем формате фонда.

"Будет решение, но оно не будет идеальным. Это будет достаточно рациональное и достаточно эффективное решение. Я верю, что до конца месяца у нас будет договоренность", – сказал дипломат, ознакомлен с ходом переговоров.

Справка: Если сейчас Европейский фонд мира предусматривает обязательное участие 27 государств-членов ЕС, то в будущем страны сами будут решать, предоставлять ли военную помощь. Ожидается, что новый фонд рассчитан на 2024 – 2027 годы, и предусматривает взносы до 5 миллиардов евро ежегодно.

Можно ли обойтись без Германии

На вопрос готовы ли страны ЕС исключить Германию из Европейского фонда мира, дипломаты дали отрицательный ответ. По их словам, Германия является крупнейшим донором этого фонда.

Без Германии это уже не тот Европейский фонд мира, поэтому сейчас никто не рассматривает этот вопрос. Цель заключается в том, чтобы найти решение, но одновременно очень серьезно отнестись к позиции Германии,

– сказал другой высокопоставленный чиновник.

В Брюсселе отмечают, что Европейский фонд мира является лучшим инструментом для поддержки украинских военных, поскольку не ограничивает дополнительную помощь на двустороннем уровне.

Высокопоставленный дипломат ЕС добавил, что именно Европейский фонд мира будет лежать в основе обязательств по безопасности со стороны ЕС перед Украиной.

"Когда высокий представитель ЕС (Жозеп Боррель - 24 канал) посетил Киев 10 дней назад, то он получил очень положительную реакцию от украинской власти на первые проекты", – сообщил дипломат.

По его словам, пакет гарантий будет предусматривать финансирование военной помощи, развитие промышленности и процесс вступления Украины в ЕС.

Отметим, ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель предлагал выделять 5 миллиардов евро из этого фонда на помощь Украине ежегодно. Во время специального заседания Европейского Совета 1 февраля лидеры ЕС поручили министрам завершить работу над внутренними изменениями фонда.