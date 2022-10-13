Позвонить в службу можно на бесплатную телефонную линию – 0 800 332 720. Кроме того, волонтеры организуют онлайн-группы поддержки для жен и матерей военнослужащих.

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За полгода консультанты проработали около 2 000 звонков от военных и их родных со всех уголков Украины. За это время почти 300 жен и матерей наших защитников зарегистрировались в группы поддержки, при этом многие из них сейчас вынуждены находиться за границей. Регистрация в новые группы продолжается.



Бесплатная служба поддержки военных

Как работает линия поддержки

Многоканальный номер 0 800 332 720 работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Звонки с мобильных операторов в пределах территории Украины бесплатные.

Консультанты информируют членов семей военнослужащих по разным социальным запросам. При необходимости специалисты могут предоставить сопровождение при решении вопроса военного или его родных. Также по телефону можно бесплатно получить психологическую помощь в экстренном или неэкстренном формате.

Находящихся в Польше родственники украинских военнослужащих могут обращаться за номером +48 226 022 512 (звонки из Польши бесплатные).

Военнослужащие и их родственники могут звонить по телефону:

если они не знают, как установить контакт с воинской частью;

если есть необходимость выяснить о льготах или социальных гарантиях, предусмотренных для семьи военнослужащего;

если нужно уточнить, к кому обращаться по разным вопросам несения службы;

в случае необходимости разъяснения процедур ротации, отпусков, перевода, лечения и других вопросов службы;

когда нужно выяснить, к кому обращаться, если родственник

на фронте и с ним длительное время нет связи;

на фронте и с ним длительное время нет связи; если есть подозрения или подтверждения, что военный попал в плен, и родные не знают, что делать в этой ситуации;

если военнослужащий ВСУ, НГУ, ГПСУ или его родные нуждаются в эмоциональной поддержке или длительной психологической поддержке.

Если людям неудобно общаться по телефону, можно написать в телеграм @pidtrymkainua с 10:00 до 20:00 ежедневно. Количество обращений на любой канал связи не ограничено.



Горячая линия для поддержки защитников и их жен

Группы поддержки для женщин военных

Группы поддержки для жен и матерей военнослужащих проходят еженедельно в формате серии встреч. Цель – познакомить женщин между собой для взаимоподдержки и помочь участникам улучшить свое психоэмоциональное состояние. Формат общения в группах не терапевтический, но встречи сопровождают психологи.

Что можно получить в группах:

ощутить собственную опору и поддержку других;

говорить о важном без постороннего осуждения;

найти круг взаимоподдержки; услышать опыт других жен и матерей военных, переживающих схожие жизненные обстоятельства, и поделиться своим;

ознакомиться с техниками самопомощи для улучшения эмоционального состояния; узнать, как поддержать своих близких и мужа, который на войне;

найти дополнительные способы налаживания коммуникации в семье и в окружении.

Стать участником таких встреч можно по предварительной регистрации, заполнив анкету.



Для женщин работают группы поддержки в онлайн-формате

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