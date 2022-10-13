Подзвонити у службу можна на безкоштовну телефонну лінію – 0 800 332 720. Крім того, волонтери організовують онлайн-групи підтримки для дружин та матерів військовослужбовців.

Читайте також Як допомогти дитині у тривожній ситуації

За пів року консультанти опрацювали близько 2 000 дзвінків від військових та їхніх рідних з усіх куточків України. За цей час майже 300 дружин та матерів наших захисників зареєструвалися до груп підтримки, при цьому чимало з них зараз вимушено перебувають за кордоном. Реєстрація в нові групи триває.



Безкоштовна служба підтримки військових

Як працює лінія підтримки

Багатоканальний номер 0 800 332 720 працює щодня з 10:00 до 20:00. Дзвінки з мобільних операторів в межах території України безкоштовні.

Консультанти інформують членів родин військовослужбовців із різних соціальних запитів. За потреби спеціалісти можуть надати супровід під час розв’язання питання військового або його рідних. Також телефоном можна безкоштовно отримати психологічну допомогу в екстреному або неекстреному форматі.

Родичі українських військовослужбовців, які перебувають у Польщі, можуть звертатися за номером +48 226 022 512 (дзвінки з Польщі безкоштовні).

Військовослужбовці та їхні родичі можуть телефонувати:

якщо не знають, як встановити контакт із військовою частиною;

якщо є необхідність з’ясувати про пільги чи соціальні гарантії, передбачені для родини військовослужбовця;

якщо треба уточнити, до кого звертатися з різними питаннями стосовно несення служби;

у разі потреби роз’яснення процедур ротації, відпусток, переведення, лікування та інших питань несення служби;

коли треба з’ясувати, до кого звертатися, якщо родич

на фронті й з ним тривалий час немає зв’язку;

на фронті й з ним тривалий час немає зв’язку; якщо є підозри або підтвердження, що військовий потрапив у полон, і рідні не знають, що робити в цій ситуації;

якщо військовослужбовець ЗСУ, НГУ, ДПСУ або його рідні потребують емоційної підтримки чи тривалої психологічної підтримки.

Якщо людям незручно спілкуватися телефоном, можна написати в телеграм @pidtrymkainua з 10:00 до 20:00 щодня. Кількість звернень на будь-який канал зв’язку необмежена.



Гаряча лінія для підтримки захисників та їхніх дружин

Групи підтримки для жінок військових

Групи підтримки для дружин та матерів військовослужбовців відбуваються щотижня у форматі серії зустрічей. Мета – познайомити жінок між собою для взаємопідтримки та допомогти учасницям покращити свій психоемоційний стан. Формат спілкування в групах не є терапевтичним, але зустрічі супроводжують психологи.

Що можна отримати в групах:

відчути власну опору та підтримку інших;

говорити про важливе без стороннього осуду;

знайти коло взаємопідтримки; почути досвід інших дружин і матерів військових, які переживають схожі життєві обставини та поділитись своїм;

ознайомитися з техніками самодопомоги для покращення емоційного стану; дізнатися, як підтримати своїх близьких та чоловіка, який на війні;

знайти додаткові способи налагодження комунікації в родині та оточенні.

Стати учасницею таких зустрічей можна за попередньою реєстрацією, заповнивши анкету.



Для жінок працюють групи підтримки в онлайн-форматі

Може зацікавити – як діє російська пропаганда. Військовий психолог розкрив методи ворога: відео