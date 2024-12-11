Российские оккупанты убили 50 священников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBN.

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За что россияне убили священнослужителей

Зеленский считает, что Россия относится к украинской церкви почти так же, как и к украинской школе, то есть пытается уничтожить ее. Президент добавил, что россияне делают так, чтобы от нее не осталось никакого следа. Именно поэтому много священников взяли в плен, а часть из них убили.

Он отметил, что есть доказательства того, как оккупанты пытали священнослужителей и убивали их различными способами.

За что они их пытали? Только за то, что они должны были служить Кириллу, патриарху Москвы, и служить их церкви. А священник, он служит людям, он просто служит Богу, и он помогает людям,

– говорит Зеленский.

Глава государства добавляет, что эти священники отказались служить РПЦ и именно за это оккупанты их расстреляли. Он отмечает, что россияне хотели сломать дух людей, а когда им это не удалось – решили убить священнослужителей.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что российская армия разрушила 700 церквей на территории Украины различными способами. В частности, их атаковали бомбами и ракетами, а также поджигали.