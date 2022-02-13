Кроме этого, еще два человека получили ранения различной степени тяжести. ЧП произошло в воскресенье, 13 февраля, на территории кафе в селе Гранитное, что в Донецкой области.

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По данным следствия, двое военнослужащих ВС Украины совершили стрельбу из закрепленного оружия. В результате служащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли,

– отметили в прокуратуре.

Правоохранителям удалось оперативно отыскать и поймать злоумышленников. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Обратите внимание! В конце января солдат-срочник Артем Рябчук открыл стрельбу по нацгвардейцам на заводе "Южмаш" в Днепре. В результате инцидента пять человек погибли. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, все они находятся в больнице.

Текст публикации Специализированной прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил:

Двойное убийство в Донецкой области – задержаны военные ВСУ

При процессуальном руководстве Мариупольской спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержаны двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двух человек.

По данным следствия, 13 февраля 2022 года двое военнослужащих ВС Украины, находясь на территории кафе в селе Гранитное Донецкой области, совершили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают руководство и прокуроры Волновахского отдела Мариупольской спецпрокуратуры объединенных сил, следователи Волновахского районного отдела полиции Главного управления Нацполіції в Донецкой области и эксперты. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.