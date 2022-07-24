Ветеран полка "Азов", российский доброволец, боец ССО "Азов" Киев – Коловрат с позывным "Барсик" сравнил увиденный им Мариуполь с постапокалипсом. В эксклюзивном разговоре с сайтом 24 канала мужчина отметил, что его мало что удивило, когда он туда прибыл, ведь до этого уже понимал, что происходит в блокадном городе.

Читайте Билет в один конец: интервью с бойцом, который на вертолете добрался до оккупированного Мариуполя

"На скамейках лежали обгоревшие трупы"

Необычно было видеть везде гражданские тела, разорванные минами. Когда мы шли на позицию, то первое, что я увидел, это мертвых без ног женщину и мужчину. На скамейках лежали обгоревшие трупы. А возле обгоревших домов готовили еду бездомные,

– рассказал он.

Мариуполь / Фото Мариупольского городского совета

Сам боец пробыл в городе шесть дней. Наряду с другими защитниками помогали держать оборону. Во время выполнения боевого задания он и другие военные были ранены. На вертолете мужчину секретно эвакуировали в безопасное место.

Важно "Мы все воюем": в Киеве назвали действенный способ для поддержки украинских бойцов и их семей

Жертвы среди мирного населения

Добавим, что оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек. По оценкам местных властей, россияне уже похоронили в братских могилах 16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики к середине марта.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что оккупанты превратили в пепел многоэтажки. По его словам, в каждом здании так или иначе скрывались люди от этой беды и войны. В каждом здании было 50 и более человек. Из-под завалов изымают от 70 до 200 человек.

Главное о преступлениях в Мариуполе:

Мэр Мариуполя рассказал, как чеченцы вывозят украинцев в "фильтрационные" лагеря.

Вадим Бойченко также раскрыл подробности о преступлениях оккупантов в Мариуполе.

Из-за того, что российские оккупанты убили десятки тысяч жителей Мариуполя, в городе возник гуманитарный кризис. Массовые и стихийные захоронения начали вымывать дожди.

Возле Мариуполя оккупанты вырыли братские могилы по 30 метров.

Новая стратегия путина: почему россии выгодно затянуть войну к зиме: смотрите видео