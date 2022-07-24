Ветеран полку "Азов", російський доброволець, боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат з позивним "Барсик" порівняв Маріуполь, який він побачив, з постапокаліпсом. В ексклюзивній розмові з сайтом 24 каналу чоловік зауважив, що його мало що здивувало, коли він туди прибув, адже до цього вже розумів, що відбувається у блокадному місті.
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"На лавках лежали обгорілі трупи"
Незвично було бачити скрізь цивільні тіла, яких розірвали міни. Коли ми йшли на позицію, то перше, що я побачив, – це мертвих без ніг жінку та чоловіка. На лавках лежали обгорілі трупи. А біля обгорілих будинків готували їсти безпритульні,
– розповів він.
Маріуполь / Фото Маріупольської міської ради
Сам боєць пробув у місті шість днів. Разом з іншими захисниками допомагали тримати оборону. Під час виконання бойового завдання його та інших військових було поранено. На гелікоптері чоловіка секретно евакуювали у безпечне місце.
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Жертви серед мирного населення
Додамо, що окупанти могли вбити у Маріуполі більш ніж 22 тисячі людей. За оцінками місцевої влади, росіяни уже поховали у братських могилах 16 тисяч осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня.
Головне про злочини в Маріуполі:
- Мер Маріуполя розповів, як чеченці вивозять українців у "фільтраційні" табори.
- Вадим Бойченко також розкрив подробиці про злочини окупантів у Маріуполі.
- Через те, що російські окупанти вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя, у місті виникла гуманітарна криза. Масові та стихійні поховання почали вимивати дощі.
- Біля Маріуполя окупанти вирили братські могили по 30 метрів.
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