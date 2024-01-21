Журналисты CNN отметили, что эти животные распространяют болезнь, которая вызывает рвоту и кровотечение из глаз солдат. Соответственно это разрушает боеспособность наших защитников и воспроизводит ужасные условия, которые переживали военные во время Первой мировой войны.

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В окопах заводятся много крыс и мышей

Украинский военнослужащий с позывным "Кира" вспомнила, как осенью 2023 ее батальон охватила "мышиная эпидемия", когда военное формирование воевало на юге Запорожской области. По ее оценкам, в блиндаже из четырех солдат было около 1000 мышей.

Представьте, что вы ложитесь спать, а ночь начинается с того, что мышь заползает в ваши брюки или свитер, или жует кончики ваших пальцев, или кусает вашу руку. Это не мыши посещали нас; мы были их гостями,

– сказала она.

По словам авторов материала, такие события частично связаны с изменением времен года и циклом спаривания мышей, но также показателем того, насколько война стала статической после контрнаступления Украины. Среди очередной суровой зимы мыши ищут пищу вдоль почти 1000-километровой линии фронта.

"Кира" сказала, что делала все, чтобы избавить их бункеры от мышей: брызгала ядом, нашатырным спиртом и даже молилась. Но поскольку мыши продолжали приходить, решила попробовать другие методы.

"Жила у нас кошка Буся, она поначалу также помогала и ела мышей. Но впоследствии их стало так много, что она отказалась. Кот может поймать одну или две мыши, но если их будет 70, то это нереально", – подчеркнула военная.

Грызуны в окопах могут разносить болезни

Военная разведка Украины в декабре 2023 года сообщила о вспышке "мышиной лихорадки" во многих российских подразделениях вокруг Купянска Харьковской области. В отчете говорится, что болезнь передается от мышей к человеку из-за "вдыхания пыли мышиных фекалий или попадания мышиных фекалий в пищу".

В результате, по словам ГУР МО, "мышиная лихорадка значительно снизила боеспособность российских солдат". Не сообщается, пострадали ли украинские войска так же.

Украинские власти не назвали конкретное состояние здоровья российских войск, но есть целый ряд заболеваний, связанных с проживанием рядом с грызунами, имеющими схожие симптомы. В частности, это туляремия, лептоспироз и хантавирус.

Ситуация напоминает Первую мировую войну

Авторы материала отметили, что этот отчет напоминал времена Первой мировой войны, когда гнилое накопление отходов и трупов позволяло "окопным крысам" быстро размножаться. Ведь крысы ведут ночной образ жизни и часто наиболее заняты, когда солдаты пытаются отдохнуть, что вызывает огромный стресс.

Роберт Грейвс, английский поэт, воевавший в окопах, вспоминал в своих мемуарах, как крысы "выходили из канала, питались многочисленными труппами и чрезвычайно размножались". Когда прибыл новый офицер, в первую ночь он "услышал толкотню, посветил факелом на кровать и увидел, что на его одеяле две крыс борются за отрубленную руку".

Во время Первой мировой войны популяция крыс выросла, когда конфликт затянулся. Журналисты сказали, что есть опасения, что война России в Украине может сделать то же самое.

Бороться с крысами сложно

Игорь Загороднюк, научный сотрудник Национального музея национальной истории Украины, рассказал журналистам CNN, что нашествие мышей частично связано с пиком размножения грызунов осенью, а также из-за последствий самой войны.

Кроме того, мыши вызывают беспокойство и болезни среди солдат, они также разрушают военное и электрическое оборудование. Когда военнослужащая "Кира" работала связистом и жила отдельно от других бойцов в Запорожье, мыши "успевали залезть в металлические ящики и перегрызть провода", нарушая связь между военными.

Загороднюк подчеркнул, что ущерб может быть критическим, "поскольку потеря связи может стоить жизни". В заключение он сказал, что поскольку Украина переживет еще одну зиму, проблема, скорее всего, усугубит, прежде чем улучшится. Ведь будет все холоднее и холоднее, а крысы все больше будут заходить в окопы.