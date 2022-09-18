Об этом рассказали в Институте изучения войны. Похищенных детей вынуждают проходить так называемые "психологические тестирования".

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Россияне отдают похищенных украинских детей на усыновление

По данным ISW, российские власти сообщили, что украинские дети, которых принудительно депортировали в россию для усыновления, получили гражданство страны-террориста и могут быть разлучены со своими братьями и сестрами.

Уполномоченная президента россии по правам ребенка мария львова-белова заявила, что российские власти работают над тем, чтобы 125 украинских детей-сирот из оккупированной Донецкой области устроили в российские семьи, но, возможно, придется разлучать братьев и сестер из семей, в которых более 7 детей,

– добавили эксперты.

Львова-белова рассказала, что похищенным детям уже проводят "психологическое тестирование". Так оккупанты определяют целесообразность устройства малышей в ту или иную российскую семью.

Ранее в ISW сообщали, что принудительный перевод детей из одной группы в другую "с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу" является нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Обратите внимание! Россиян призывают усыновлять незаконно депортированных несовершеннолетних и малолетних украинцев. Власти обещают им госпомощь и единовременную выплату. За детей ежегодно будут платить по 20 тысяч рублей, а за ребенка с инвалидностью – 150 тысяч.

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