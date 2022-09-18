Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни. Викрадених дітей змушують проходити так звані "психологічні тестування".

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Росіяни віддають викрадених українських дітей на усиновлення

За даними ISW, російська влада повідомила, що українські діти, яких примусово депортували до росії для усиновлення, отримали громадянство країни-терористки та можуть бути розлучені зі своїми братами та сестрами.

Уповноважена президента росії з прав дитини марія львова-бєлова заявила, що російська влада працює над тим, щоб 125 українських дітей-сиріт з окупованої Донецької області влаштували в російські сім’ї, але, можливо, доведеться розлучати братів і сестер із сімей, у яких понад 7 дітей,

– додали експерти.

Львова-бєлова розповіла, що викраденим дітям вже проводять "психологічне тестування". Так окупанти визначають доцільність влаштування малюків в ту чи іншу російську сім'ю.

Раніше в ISW повідомляли, що примусове переведення дітей з однієї групи в іншу "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу" є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Зверніть увагу! Росіян заохочують всиновлювати незаконно депортованих неповнолітніх та малолітніх українців. Влада обіцяє їм держдопомогу та одноразову виплату. За дітей щороку нібито платитимуть по 20 тисяч рублів, а за дитину з інвалідністю – 150 тисяч.

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