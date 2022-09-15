Станом на 9 вересня окупанти депортували до росії 7420 українських дітей. За останні кілька днів ця цифра зросла.

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Росіяни депортували до росії ще понад 200 дітей

Оновлені дані держпорталу розшуку дітей "Діти війни" свідчать про те, що за ці кілька днів примусово вивезли до росії ще 251 дитину. На 14 вересня кількість українських дітей, примусово вивезених до країни-агресора, становить вже 7 671 особу. А повернули на Батьківщину лише 55 дітей.

Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 14 вересня 2022 року

Нацполіції України наразі відомо про зникнення 231 дитини. Від початку повномасштабної війни, до слова, знайшли 5637 дітей. Зокрема, за останні кілька днів - 134 дитини.

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Скільки дітей в Україні загинули та поранені через війну

В Офісі генпрокурора повідомили про загибель 384 та поранення 749 дітей станом на 14 вересня.

Найбільше постраждалих дітей у таких областях:

Донецька (389);

Харківська (206);

Київська (116);

Миколаївська (72);

Чернігівська (68);

Луганська (61);

Херсонська (55);

Запорізька (46);

Дніпропетровська (26).

Скільки українців вже депортували до росії

Заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин розповіла, що росіяни вже депортували 2,5 мільйона осіб, зокрема 38 тисяч дітей. Наших земляків тероризують під приводом пошуку "небезпечних" людей. Причому дітей просто виривають з обіймів батьків. У росії натомість українських дітей можуть усиновити місцеві.

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