По состоянию на 9 сентября оккупанты депортировали в россию 7 420 украинских детей. За последние несколько дней эта цифра выросла.

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Россияне депортировали в россию еще более 200 детей

Обновленные данные госпортала розыска детей "Дети войны" свидетельствуют о том, что за эти несколько дней принудительно вывезли в россию еще 251 ребенка. На 14 сентября количество украинских детей, принудительно вывезенных в страну-агрессор, составляет уже 7 671 человек. А вернули на Родину только 55 детей.

Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 14 сентября 2022 года

Нацполиции Украины известно об исчезновении 231 ребенка. С начала полномасштабной войны, к слову, обнаружили 5637 детей. В частности, за последние несколько дней – 134 ребенка.

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Сколько детей в Украине погибли и ранены из-за войны

В Офисе генпрокурора сообщили о гибели 384 и ранении 749 детей по состоянию на 14 сентября.

Больше всего пострадавших детей в таких областях:

Донецкая (389);

Харьковская (206);

Киевская (116);

Николаевская (72);

Черниговская (68);

Луганская (61);

Херсонская (55);

Запорожская (46);

Днепропетровская (26).

Сколько украинцев уже депортировали в россию

Заместительница посла Украины в ООН Кристина Гайовишин рассказала, что россияне уже депортировали 2,5 миллиона человек, в том числе 38 тысяч детей. Наших земляков терроризируют под предлогом поиска "опасных" людей. Причем детей просто вырывают из объятий родителей. В россии же украинских детей могут усыновить местные.

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