Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко порадив батькам протягом двох-трьох днів не відпускати дітей на навчання. Місцеві школи окупанти можуть задіяти у показових провокаціях.

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Росіяни можуть готувати цинічні провокації

За словами Андрющенка, у школах міста відбулися тренування евакуації, яку проводять при бомбардуванні. При цьому батьків попередили, що це не останнє таке навчання.

Учителям-окупантам натомість наказали терміново підготуватись до дистанційного навчання. А батьків опитають, чи готові вони долучитися негайно.

Навчання у Маріуполі та знищення залишків української освіти

Діти в окупованому Маріуполі змушені навчатися у напів зруйнованих і необлаштованих школах. Розбиті вікна у закладах освіти міста просто затягнути плівкою.

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Росіяни, повідомив Андрющенко, також вивезли з усіх шкіл Маріуполя залишки українських підручників на переробку. Дітей при цьому позбавили можливості харчуватися у школах. Видаватимуть лише місячний пайок учням-пільговикам 5 – 11 класів та школярам 1 – 4 класу.

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